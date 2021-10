Evaluna y Camilo son criticados por no reflejar una vida cristiana

Anuncios Google

Los cantantes Evaluna y Camilo, que a lo largo de su carrera han profesado tener una fe cristiana, recientemente fueron víctimas de críticas al no reflejar una vida acorde a sus principios religiosos.

Thony Herrera, escritor cristiano, considera que los artistas no son un buen ejemplo para la juventud ya que no son verdaderos seguidores de Jesús.

“A mí no me importa la vida de ellos y cómo la manejan. Lo que me importa a mí y me molesta es la cantidad de jóvenes cristianos que por ignorancia piensan que EvaLuna y Camilo son cristianos”, expresó.

De igual manera, reiteró que los cantantes solo fueron practicantes de la fe y necesitan experimentar un nuevo nacimiento para que existan frutos de arrepentimiento, por lo tanto no han recibido al espíritu santo: “Ellos no aman a Dios, lo que aman es el mundo y sus ideales. Ellos no glorifican a Dios” dijo.

El cristiano señaló que no se trata de juzgar para ser juzgados y que es mejor orar por los esposos. Por lo que en su apreciación consideró que los artistas conocen al creador, pero lo niegan en su manera de vivir.

Por último, el escritor puntualizó que tanto la venezolana como el colombiano aman su pecado, la vida liberal y todo lo que va en contra de la santidad.

Asimismo, exhortó a los seguidores de la pareja que “dejen de ver a estos jóvenes como ideales cristianos, ellos necesitan a cristo precisamente porque no han nacido de nuevo».

