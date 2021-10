JPSUV apoya candidatura de Kerrins Mavárez en Los Taques

Anuncios Google

El vocero de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Johan Hernández, anunció en rueda de prensa junto a la militancia del partido revolucionario de diversos sectores del municipio Los Taques, en la península de Paraguaná que apoyarán la candidatura de Kerrins Mavárez a la alcaldía para las megaselecciones del 21 de noviembre.

«No nos consideran traidores porque seguimos siendo más revolucionarios y chavistas que nunca y exigimos que se respete la decisión de un colectivo que está molesto y que no quiere cuatro años más de desidia, sino que está al frente del pueblo como lo pedía el expresidente Chávez. Se trata del rescate del municipio en un trabajo mancomunado por el bienestar de los taquenses», expresó Hernández.

No obstante, dejó claro que también respaldan la reelección de Víctor Clark como gobernador de Falcón, pero lamentó que el buró político regional no haya atendió al llamado que hicieron de que no fuera María Arcaya la candidata oficial del PSUV y que no van a apoyar una candidatura impuesta. «El clamor del pueblo era otro y no fue escuchado», indicó el dirigente juvenil.

Redacción: Willian Blanco