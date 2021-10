“El juego del calamar”: el incómodo presente que vive el dueño del número telefónico que aparece en la serie al que Netflix tuvo que indemnizar

«Cada día llegan unas 4.000 llamadas telefónicas. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando ya que no vi la serie. Alguien que me llamó bromeando me dijo que el número apareció en el programa”, explicó el usuario a medios surcoreanos.

De acuerdo con Koreaboo, la primera respuesta de Netflix fue que no podía hacer nada. Luego, de acuerdo con las declaraciones del dueño del número telefónico, Netflix le ofreció 1 millón de wones surcoreanos en compensación, unos 848 dólares. Además, hubo una tercera oferta, esta vez de 5 millones de wones, 4.241 dólares.

Cactus24/03-10-2021