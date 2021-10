Plataformas de Bank of America y Zelle están caídas, reportan usuarios

Anuncios Google

Las plataformas en línea de Bank of America, Wells Fargo y Zelle están caídas desde aproximadamente, las 10 am de este viernes 1 de octubre. Según reportaron usuarios en redes sociales la entidad financiera no ha remitido una explicación sobre cuáles serían los motivos de las fallas en sus servicios vía internet.

Según el sitio web especializado Down Detector las fallas en Bank of America comenzaron a las 9:49 a.m. (hora Washington), mientras que la caída de Zelle se registró a las 9:51 a.m, reporta el medio eltiempolatino.com.

Pasadas las 11 a.m. las dificultades para ingresar persisten entre los clientes de ambos servicios.

Aproximadamente a las 11:30 a.m. los clientes de Wells Fargo también comenzaron a reportar problemas para acceder a los servicios del banco.

Si utilizas Wells Fargo, Chase Bank, Bank of America, o cualquier otro banco que sea compatible con Zelle, hay una clara posibilidad de que Zelle pueda presentar problemas, refirió el sitio Slashgear.

La oficina del Departamento de Educación, Fafsa (Federal Student Aid) también registra inconvenientes.

¿Y ahora qué? En general los usuarios manifestaron problemas para acceder a las plataformas durante el “payday”. Muchos se quejaron de la falta de respuesta de las entidades financieras.

En el caso de Bank of America los inconvenientes reportados son con los servicios de banca online, banca móvil y acceso a sus cuentas.

En Zelle, los clientes afirman en los reportes que tienen problemas para hacer transferencias, recibir pagos y entrar al sitio web de la aplicación.

Los clientes de Wells Fargo informaron que la plataforma les impide acceder a los servicios de banca online, banca móvil y las funcionalidades de corretaje de bolsa./Eltiempolatino.com

