Solo 10% de venezolanos en Colombia, Perú y Ecuador quieren regresar a su país

Anuncios Google

Sólo un 10 % de venezolanos que migraron a Colombia, Perú y Ecuador quiere regresar a su país, a pesar de que el 41 % está desempleado y el 32 % no está en condiciones de enviar dinero a su familia, de acuerdo a una encuesta a migrantes y refugiados venezolanos en esos tres países.

Blom

La tercera Encuesta Regional a Población Migrante y Refugiada Venezolana en Colombia, Perú y Ecuador, realizada por Equilibrium-Centro para el Desarrollo Económico (CenDE) consultó a una muestra de 1.416 personas durante el mes de agosto.

El estudio difundido en Lima reveló que el 37 % tiene a un miembro de familia o conocido cercano que ha regresado a su país en el último año. No obstante, la mayoría de encuestados tiene la intención de permanecer de forma permanente en los destinos de acogida, pues solo un 10 % quiere regresar a su país, lo que «evidencia la necesidad de desarrollar soluciones con un enfoque regional y a largo plazo», indicó la institución a cargo de la encuesta.

Con respecto a su situación laboral, el 43 % se desempeña como trabajadores independientes o autónomos y existen desafíos para la formalización de los negocios, dado que 28 % está formalizado o en proceso de formalización. La reapertura de actividades económicas ha permitido que 49 % acceda a un trabajo en sectores como comercio (19%), gastronómico (10 %) y otras actividades profesionales (10 %).

Sin embargo, la gran mayoría (80 %) no logra conseguir un empleo relacionado a su profesión y un 78 % no tiene contrato de trabajo. Del total de encuestados, el 49 % declaró estar trabajando, el 41 % estaba en búsqueda de empleo, y un 9 % no buscaba trabajo remunerado.

Aunque el 66 % envía remesas de dinero frecuentemente a sus familiares en Venezuela, un 32 % no lo hace. En relación a la convivencia en los países receptores, ésta aparece con reducidos episodios de discriminación y violencia.

Sólo un 23 % declaró que, en su vida diaria, le hacen sentir o miran de manera incómoda siempre o casi siempre, mientras que 18 % dijo que siente rechazo o exclusión de actividades siempre o casi siempre. Asimismo, un 16 % afirmó que es tratado con menos respeto que otras personas siempre o casi siempre.

La mayoría atribuyó esos episodios a su nacionalidad (92 %), a su manera de hablar (20 %) y a su condición económica (18 %).Con respecto a su salud, el 64 % respondió que no tenía un seguro de salud y el 23 % afirmó haber estado enfermo, o estar actualmente enfermo, del covid-19. Sin embargo, el 90 % manifestó estar dispuesto a vacunarse.

Los principales obstáculos para acceder a un servicio de salud son la falta de recursos económicos (59 %), la exigencia de documentación (38 %) y la falta de tiempo para acercarse a los establecimientos de salud (12 %).

En relación a la confianza en las instituciones, el 40 % dijo que no confía en la Policía y el 49 % que tiene muy poca o nada de confianza en la prensa. Los principales canales de comunicación de los migrantes venezolanos son las redes sociales, como Facebook en 74 % y Whatsapp en 65 %, y la televisión en 54 %.