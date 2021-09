Familiares de trabajador del CRP detenido desconocen su paradero

Anuncios Google

Familiares de Wilmen Amaya, uno de los siete trabajadores del Centro de refinación Paraguaná, que fueron detenidos por la DGCIM, presuntamente investigados por fallas en la distribución de combustible, exigen a las autoridades información sobre la ubicación de su pariente y en qué estado de salud se encuentra.

Aris Caldera, sobrina de Amaya, se dirigió a Cactus24 para denunciar que su tío fue detenido el día 22/09 por una comisión de DGCIM cuando se encontraba en su casa de residencia (Buena vista) para un supuesto «interrogatorio» por una parada de planta en el CRP.

Wilmen Amaya y otros seis trabajadores fueron trasladados en avioneta a la ciudad de Caracas “Se trata del secuestro y desaparición de unos trabajadores del CRP. Uno de ellos es mi tío: El ciudadano Wilmen Amaya”.

“Estamos desesperados y angustiados. Queremos saber su estado de salud, física y mental. Este hombre trabajaba temporalmente en el CRP, para llevar el sustento a su familia y poder sobrevivir. No se puede atropellar la dignidad de un hombre, no podemos permitir que lo culpen a inocentes por irregularidades que ya tienen nombres y apellidos desde hace mucho tiempo, se han equivocado con este gran hombre luchador por un mejor bienestar. ¡Exigimos su libertad! ¡Necesitamos respuestas! ¡Donde lo tienen!, Pedimos ayuda todas las personas que puedan meter su mano. No sé puede atropellar la dignidad de un hombre que ha sido un buen ciudadano, una persona justa y honesta”, sentenció la pariente.

