Hombre es estafado a través de las redes sociales

Anuncios Google

Cada día aumenta el número de personas estafadas a través de las redes sociales.

Blom

Un comerciante de Guayaquil Ecuador, fue vilmente engañado el pasado lunes a través de las redes sociales cuando se disponía a comprar productos de colas y cervezas que ofrecía a bajo precio en un portal online que había consultado.

El hombre sin percatarse que se trataba de una estafa, se fue a encontrarse con el malhechor en un centro de la ciudad llamado Jujan y así cerrar el negocio que habían concretado. Sin embargo, para su sorpresa, el supuesto vendedor estaba en compañía de otra persona.

El comerciante relató que esa personas dijo «que la bodega la tenía en otro lado y le dije ‘no, no, no, no voy a ir para allá’. Entonces me dice, ‘quieto’, sacó una pistola y se me llevó 1.000 dólares de lo que iba a comprar”, dijo el comerciante.

Acto seguido, los dos malhechores huyeron del lugar con un tercer individuo en una moto. Por lo que el comerciante denunció el incidente ante las autoridades.

Ante lo ocurrido, la víctima manifestó: “Les digo a las personas que tengan cuidado cuando vean productos muy baratos en estas páginas, para que no les pase lo mismo que a mí; me dejé emocionar y me timaron”.

Agentes de la Policía Nacional se encuentran tras la búsqueda de estas personas e investigan otros hechos similares denunciados en esta zona.

Cactus24: 24-09-2021

Lady Arcila Roberti