El actor Alexis Ayala niega ser un «Sugar Daddy»

El actor de 56 años aseguró estar viviendo una de las mejores etapas de su vida luego de confirmar su romance con la actriz Cinthia Aparicio.

Durante su encuentro con la prensa como parte de la presentación de la obra ‘Divorciémonos mi amor’, Alexis Ayala minimizó las críticas que ha recibido por su noviazgo con la artista de 28 años de edad.

“¡Qué bueno que critiquen!, ¡Qué bueno que digan!, ¡Qué bueno que sean infelices los que critican!, yo estoy feliz […] no le tengan miedo al amor, hay que vivir en amor, primero amor hacia ti y luego amor a la vida, si emprendes un negocio y fracasas ¿qué?, ¿ya no vas a volver a hacer un negocio?, si tienes una pareja y terminas, ¿ya no vas a volver a tener una pareja?, hay que vivir bonito”, replicó ante los primeros cuestionamientos de la prensa.

Posteriormente, Ayala destacó que su amorío lo tiene tan contento que no ha tenido la necesidad de ocultarlo. “Nosotros llevamos dos meses y no nos hemos escondido de nadie, porque no tenemos que escondernos de nadie y estamos viviendo bien. Que si las diferencias de edades, tenemos la diferencia justa y necesaria para llevarnos y entendernos bien y eso es nuestro”.

No obstante, al escuchar que algunas personas lo han señalado por ser un Sugar Daddy, tanto Alexis como Cinthia negaron tajantemente mantener una relación de este tipo.

“No… trabajó, me gusta viajar, me gusta leer, me gusta aprender, y toda la vida lo he hecho y no estoy con él por eso, ni me interesa”, dijo Aparicio en primera instancia.

Finalmente, el reconocido actor reveló que su novia le acaba de regalar un viaje, dejando en claro que ella no está con él por una cuestión de dinero.