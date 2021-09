Henri Falcón lidera encuestas de Datincorp y Delphos en Lara

Anuncios Google

53,8% de la población larense votaría por Henri Falcón en las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre, mientras que la intención de voto se ubica en 54,8%

Dos de las más reconocidas encuestadoras del país, dieron a conocer este domingo los resultados de sus recientes mediciones, de cara a las elecciones regionales del 21 de noviembre.

El centroccidente del país fue el epicentro de la consulta Datincorp y Delphos, realizando sus encuestas en Lara.

Jesús Seguías, presidente y director de Datincorp, detalló que la encuesta se aplicó entre el 10 y el 12 de septiembre, con una estrategia de campo de entrevistas estrictamente en hogares, en forma directa y personal, clasificando a los consultados por tipo de vivienda, edad y género. La supervisión fue 100% en campo y una muestra de 2000 electores, con un error muestral de 2,19% y un nivel de confianza de 95%.

En relación con el principal problema que afecta a los larenses, en las dos mediciones, el agua 49% acapara la atención, seguido de transporte 31% y gasolina 29%.

Al consultar la intención del voto, encuestadora Datincorp: ¿Qué tan decidido está usted a votar en las elecciones del 21N? Totalmente decidido a votar 54,8%, probablemente iré a votar 11,23%, no sabe 20%, probablemente no irá 4,67%, con toda seguridad no va a votar 8,64%.

Si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador ¿Por cuál de estos candidatos votaría? Henri Falcón 53,8%, Adolfo Pereira 30,2%.

Al ampliar los competidores ¿por cuál de estos candidatos votaría? Henri Falcón 45,8%, Adolfo Pereira 27,3%, Sobella Mejías 3,1%, Luis Florido 1,4%, Alfonso Marquina 1,4%.

Al meter la lupa en el liderazgo opositor ¿A su entender quién debería ser el mejor candidato de la oposición para la gobernación? Henri Falcón 68,3%, Sobella Mejias 3,4%, Alfonso Marquina 2,9%, Luis Florido 2,6%.

Si hoy se realizaran elecciones primarias para escoger un candidato unitario de la oposición para la gobernación de Lara, ¿por quién votaría? Henri Falcón 72%, Sobella Mejias 4,1%, Alfonso Marquina 3,6%, Luis Florido 3,4%, ninguno 8,3%, No sabe 8,3%.

En su opinión, ¿Cuál es el candidato más fuerte para derrotar al chavismo en las elecciones de gobernador? Henri Falcón 73,9%, Sobella Mejias 3,3%, Alfonso Marquina 3,6%, Luis Florido 2,5%.

¿A quién calificaría como el mejor líder de la oposición en Lara? Henri Falcón 72,5%, Sobella Mejías 4,3%, Alfonso Marquina 3,4%, Luis Florido 2,9%.

Al medir el respaldo a los partidos, las preferencias son: Psuv 30,6%, Avanzada Progresista 19%, AD Ramos Allup 5,3%, Copei 2,3%, Voluntad Popular 1,6%, AD Bernabé 1,3%, Soluciones 1,1%, Primero Justicia 1%, Un Nuevo Tiempo y Cambiemos 0,9%, Ninguno 28%, No sabe 6,3%, otro 1,8%.

En el caso de Delphos, su director, Félix Seijas, informó que la muestra fue de 1000 entrevistas directas en hogares, realizadas entre el 9 y el 13 de septiembre en todo el estado Lara, con un error muestral de 2,1%.

Al medir la disposición a votar: Seguro iría 52,7%, Quizás iría 22,1%, Quizás no iría 10,9% y seguro no iría 14,3%.

Si hoy fueran las elecciones para elegir gobernador ¿por cuál de estos candidatos votaría? Henri Falcón 43,2%, Adolfo Pereira 26,1%.

En un escenario a tres opciones: ¿por cuál de estos candidatos votaría? Henri Falcón 42%, Adolfo Pereira 25,9%, Luis Florido 4,4%.

Otro escenario a otras tres opciones: ¿por cuál de estos candidatos votaría? Henri Falcón 42,6%, Adolfo Pereira 25,8%, Alfonso Marquina 1,4%.

Cierra la consulta con la interrogante ¿Cuál gestión como Gobernador de Lara considera la mejor? Henri Falcón 53,1%, Adolfo Pereira 14,4%, Carmen Meléndez 9,5%, Ninguna 12,7%, no sabe 10,3%.//NP>

Cactus24/20-09-2021