Wilmer Azuaje tras muerte de su hijo: Pido que me dejen entrar al país para despedirte

Anuncios Google

Wilmer Azuaje, exdiputado a la Asamblea Nacional, pidió entrar a Venezuela para darle el último adiós a su hijo mayor, Wilmer Michael Azuaje, quien falleció electrocutado este sábado.

Blom

“Que dolor tan grande, pero muy grande. Solo yo sé lo que siento. No poder estar contigo hijo de mi alma, hijo de mi vida, hijo bendecido. ¿Por qué te me adelantaste? Hace tres días cumpliste años y no pude estar a tu lado”, expresó el exparlamentario en en la leyenda de una foto publicada en Instagram.

Azuaje pidió que lo dejen ingresar al paíspara despedirte. “Por favor, quiero despedirme de ti hijo mío, que impotencia, sé que ya estás con Dios, solo quiero entrar a Venezuela a despedir a mi hijo mayor”, solicitó.

El joven de 24 años sufrió una descarga eléctrica de un poste en la entrada de Boconoíto, Portuguesa, en la autopista José Antonio Páez, reseñó El Nacional.

A través de los organismos policiales, se logró conocer que Azuaje Campero viajaba por la autopista a bordo de una motocicleta, procedente de la ciudad de Valencia con destino a Barinas. En el trayecto, el malogrado joven se detuvo para comer en un negocio y además para tratar de equipar de gasolina su moto y así llegar a su destino.

Se dijo que pocos minutos después, Azuaje Campero decidió recostarse a un poste de electricidad ubicado frente al negocio, y fue cuando recibió una fuerte descarga eléctrica que le quitó la vida de manera instantánea, reseñó Última Hora.

Por su parte, Primero Justicia, partido del dirigente político, expresó su sentido pésame por la muerte de Wilmer Michael y se sumó al luto de la familia.

“Desde la Dirección Nacional de nuestro partido queremos extender nuestras más profundas condolencias a nuestro dirigente y líder de Barinas, Wilmer Azuaje por el sensible fallecimiento de su hijo Wilmer Michael. Hacemos extensible nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, tuitearon.

Cactus24 (19-09-2021)