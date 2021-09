Galletas Oreo, hamburguesas y cervezas, los alimentos que no debes comer a llegar a los 30

Anuncios Google

¿Ya has cumplido los 30, pero sigues siendo fan de las galletas oreo o en vez en cuando tomarse una cerveza?. Ten cuidado, ya que estos y otros alimentos pueden ser dañinos para tu salud. Así que fíjate bien en lo que comes.

Blom

Incluso si te sientes igual que a los 15 o los 20, tu cuerpo sí que está cambiando. Y, una vez cumplidos los 30, te cuesta más perder peso.

La columnista del portal Eat This, Not That Dana Leigh Smith alerta de que estos 25 alimentos podrían provocar graves consecuencias para la salud.

1.Los yogures aromatizados: сontienen casi la misma cantidad de azúcar que una tarrina de helado.

2.Las sopas precocinadas: contienen un 40 % de la norma diaria recomendada de sodio, así que aumentan la presión arterial, lo que, según varios estudios, provoca el envejecimiento en la piel. También tienen una sustancia química denominada bisfenol A (BPA) que causa cáncer e infertilidad. Además, te hacen aumentar de peso.

3.La bollería, los pasteles y las magdalenas: son bien conocidos por contener un alto nivel de azúcar, lo que puede causar graves problemas de salud, como la infertilidad, la resistencia a la insulina y las enfermedades cardiovasculares.

4.La carne a la brasa: puede formar aminas aromáticas heterocíclicas y carbohidratos policíclicos que modifican el ADN, lo que a su vez incrementa la posibilidad de tener cáncer.

5.Las bebidas gaseosas: contienen colorantes que podrían causar cáncer. Además, son la principal fuente de azúcar, y afecta a la ovulación y disminuye la movilidad de los espermatozoides.

6.Las galletas Oreo: contienen una gran cantidad de calorías, y, por lo tanto, este dulce impide que pierdas peso.

7.Los cócteles y la cerveza: el alcohol puede hacer que no duermas bien y que tu piel pierda elasticidad y te salgan arrugas.

8.El pan blanco: nuestro organismo convierte los carbohidratos refinados en azúcar, y luego en glucosa que, a su vez, daña el colágeno y otras proteínas que luchan contra las arrugas.

9.La comida china para llevar: contiene mucho sodio. No solo te da sed. También elimina el líquido de la piel y aumenta la presión arterial.

10.Las hamburguesas vegetarianas: si no quieres tener canas antes de tiempo, tienes que consumir una cantidad suficiente de vitamina B12, presente sobre todo en la carne roja. Como alternativa, esta vitamina se puede obtener de suplementos alimenticios.

11.El café: consumir mucha cafeína puede hacer que no duermas bien. Opta por el té verde, que mejora la elasticidad de la piel.

12.Los alimentos con edulcorantes artificiales, como el chicle: empeoran el funcionamiento del hígado, así que mejor no consumirlos.

13.Los alimentos con pesticidas: las frutas que mayor cantidad de pesticidas suelen contener, según el portal, son las manzanas, los melocotones, las fresas, las uvas, las espinacas, los pimientos, los pepinos, los tomates cherry y el apio. Los pesticidas que se pueden ingerir con los productos pueden afectar al metabolismo y al balance hormonal, así como ralentizar la movilidad de los espermatozoides.

14.La margarina: está hecha de triglicéridos, que se asocian a enfermedades cardiovasculares y aceleran el envejecimiento de la piel, ya que la vuelven más vulnerable a la radiación ultravioleta, lo que daña su elasticidad.

15.Los platos dietéticos congelados: les suelen faltar nutrientes, como la fibra, pero sí les sobra sal y azúcar.

16.El beicon: las grasas saturadas que contiene hacen que puedas ganar peso. Además, aumentan el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y de sufrir un ictus y provocan una inflamación cutánea, lo que acelera el envejecimiento de la piel.

17.Los refrescos con cafeína: producen los así llamados trastornos metabólicos, como una mala respuesta a la insulina y un alto nivel de glucosa, lo que puede hacer que aumentes de peso y contraigas algunas enfermedades como la diabetes de tipo 2 y otras cardiovasculares.

18.El jarabe para panqueques: contienen jarabe de maíz con mucha fructosa, según varios investigadores. Se le asocia con el síndrome metabólico y con la grasa visceral.

19.Las salsas de queso: contienen colorantes artificiales, aromatizantes y aditivos alimentarios.

20.Las salsas de soja: consumido en exceso, este alimento puede deshidratarte.

21.El salami y los perritos calientes: disminuyen la cantidad de espermatozoides.

22.El helado con cafeína: una porción de este tipo de helado puede contener el equivalente a medio espreso. Al llegar a los 30 años nuestros cuerpos se hacen más sensibles a la cafeína, razón por la cual hace falta controlar todos los alimentos que la contienen.

23.Las papas fritas: debido a su intenso sabor retrasan la sensación de saciamiento, por lo cual es muy fácil ganar peso extra.

24.Las bebidas deportivas: a pesar de que contienen los valiosos electrolitos, como el sodio y el potasio, también tienen muchas calorías y azúcar en exceso.

25.La mantequilla de cacahuete procesada: contiene mucho azúcar y aceites vegetales, lo que puede aumentar los niveles de colesterol. Si quieres un sándwich con mantequilla de cacahuete, busca una que sea natural y con la menor cantidad de ingredientes añadidos.

Cactus24 (19-09-2021)