Atacan con piedras fundación que atiende migrantes venezolanos en Bucaramanga

Este miércoles 15 de septiembre se registró un acto de intolerancia contra la fundación Entre Dos Tierras, en Bucaramanga, la cual fue atacada con piedras por una mujer, cuya identidad todavía se desconoce.

“Esto se llama daño en bien ajeno… Hoy a las 3:28 de la mañana fuimos víctimas de este ataque, no entendemos por qué lo hizo, no sabemos quién lo hizo, sabemos que su brazo izquierdo esta enyesado. Como dijo una buena amiga: y no íbamos a salir siendo mejores personas después de la pandemia?”, escribió la entidad a través de su cuenta en Instagram, junto al video en el cual quedó registrada la agresión.

En los videos de seguridad se puede observar a una mujer, vestida con gorra verde, pantalón negro y sudadera gris, quien se acerca hasta las instalaciones y empieza a tirarle piedras en repetidas oportunidades. El establecimiento es reconocido en Bucaramanga por brindarle alimentos a decenas de migrantes venezolanos que día a día se acercan buscando apoyo.

Según explicó la directora de la fundación, Alba Pereira, a La Vanguardia, fueron los empleados los primeros en enterarse de los daños cuando llegaron a las 4:00 a.m. para iniciar con las labores de cocina.

La ventana quedó “descuadrada” y debió ser reparada en su totalidad, según manifestó, además, no hay conocimiento sobre los detonantes del ataque, pues se cree que la agresora no estuvo en las instalaciones del lugar.

“No tenemos ni idea. Esa persona no mueve el brazo izquierdo, ampliamos la imágenes y se logra percibir que tiene un yeso. Desde que estamos en esta sede no hemos atendido personas enyesadas, dudamos que sea algún beneficiario. No sabemos el porqué de la retaliación contra la sede… Lo único claro es que tenemos que seguir hacia adelante con nuestro trabajo”, expuso Pereira al citado medio.

‘Entre Dos Tierras’ brindar asistencia, apoyo y orientación dentro de la urgencia que la crisis humanitaria venezolana ha generado.

En total cuentan con 23 voluntarios, permitiendo brindar cerca de 10.000 ayudas mensuales. “La gente llega, se registra, entra y come. No se permite sacar alimentos del salón. Contamos con protocolos de bioseguridad y se les exige la documentación para hacer el registro”, añadió su directora.

Los principales moradores son los venezolanos caminantes, quienes reciben dos comidas diarias, de lunes a sábado, durante su estadía. Además, esta cuenta con cobertura en tres rutas humanitarias, asistiendo a los migrantes en la vía, y resolviendo asuntos de registro civil, identidad, estatus migratorio, asuntos funerarios, defensa y acompañamiento en derechos humanos, de acuerdo a lo expuesto en el portal web.