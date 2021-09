“Niñas criando niños”: Embarazo precoz aumenta en la región trujillana

Anuncios Google

Desde que inició la pandemia varios problemas sociales y de salud se han incrementado, Venezuela duplica el promedio de embarazos adolescentes en América, según el Fondo de Población de Naciones Unidas y el estado Trujillo es una de las zonas del país donde la tasa de nacimientos por madres menores de edad crece cada año.

De acuerdo a la experiencia de la Dra. Eglis López Callejas, Ginecóloga- Obstetra este es un fenómeno muy complejo, que se puede abordar desde la perspectiva de múltiples problemas, entre estos factores están la cultura, la crianza, el concepto de pareja, el machismo, la familia, la pedofilia, y más, transformando el embarazo precoz en un fenómeno social, un termómetro para medirnos como sociedad.

Blom

Fenómeno

Según la Dra. Ana Briceño, Médico especialista en Medicina de Familia, el embarazo precoz es un problema que genera un escenario alarmante en Venezuela, “el alto costo de los anticonceptivos y la precaria educación sexual, han producido que los jóvenes han dejado de usar métodos de protección porque ni ellos, ni sus padres pueden pagarlos, el costo supera el salario mínimo mensual de los trabajadores”.

Por otro lado, para la Dra. Elsy María Berti Graterol. Médico coordinador de la Unidad Sanitaria Boconó. Coordinación de I.T.S y Consulta adolescente, el embarazo precoz, se ha incrementado “Lamentablemente la situación pandemia ha mantenido a los jóvenes fuera de su zona de confort y lejos de pensar que están en mejor situación por estar en casa, es todo lo contrario, puesto que no comparten con sus iguales y no reciben las mismas orientaciones diarias a la que estaban muy acostumbrados”.

Cifras

Encontrar las cifras sobre el índice de menores de edad embarazadas no fue tan fácil, fue la primera y mayor adversidad para este trabajo, lo que habla de dos situaciones igual de nefastas para este fenómeno, primero la falta de análisis del embarazo precoz y segundo un velo con el que quieren cubrir esta realidad, pero existen datos comprobados y comparativos que son importante conocer.

En Boconó, la localidad más grande del estado Trujillo, al sumar los casos de todas las parroquias, llegan a casi 100 casos de embarazo precoz, pero datos concretos del porcentaje a nivel regional no se manejan, solo las que están gestando actualmente y acuden a centros de salud públicos, dejando un gran vacío en los números para medir este fenómeno social, cultural, económico, educativo y de salud.

Este flagelo afecta a una gran parte de la población de jóvenes de la localidad, sobre todo en las zonas rurales, donde la pedofilia (relaciones, deseos y conductas sexuales con niño) no es denunciada, donde niñas son embarazadas por adultos, con los que incluso se casan por obligación moral o factores económicos.

Consecuencias

La Dra. Ana Briceño, Médico especialista en Medicina de Familia plantea que “La maternidad en los adolescentes es un riesgo en tema de la salud del hijo de la madre y la forma como se va asumir dicha paternidad, trae como como consecuencia el abandono de sus estudios escolares, incursionar en la informalidad laboral, que son obstáculos en su proyecto de vida. Estas cifras que traen más pobreza, implicaciones socioculturales, psicológicas y económicas.”

La Dra. Elsy María Berti Graterol. señala los peligros de este fenómeno, en cuanto una joven de 10 a 19 años más un día queda embarazada es señalado como embarazo adolescente tal y como lo establece la Organización Mundial de la Salud, y aún y cuando la adolescente decida quedar embarazada, su cuerpo no está preparado psicológica ni corporalmente, así el espejo le muestre otra cosa. Los aparatos reproductores se encuentran en pleno desarrollo, así como los componentes químicos y fisiológicos que ello conlleva en donde el adolescente permanece en un constante torbellino de emociones mientras que logra estabilizarse.

La Ginecóloga y Obstetra Eglis López complementa estos datos “hay complicaciones, alta tasa de mortalidad, hipertensión ene l embarazo, todos estos partos son por cesárea, niños con malformaciones congénitas, restricción del crecimiento, hipoxia fetal (falta de oxígeno), bajo peso al nacer, mortalidad de ambos, sufrimiento fetal, al iniciar la sexualidad tan temprano esto conlleva a enfermedades como cáncer del cuello uterino, desnutrición, abortos, partos prematuros, prologado, estreches pélvica, retraso mental, problema neurológico y a la larga mayor riesgo de abandono y maltrato”.

¿Cómo prevenir el embarazo precoz?

Para la Dra. de Familia Ana Briceño “El estado debe brindar más estrategias para reducirlo, el trabajo permanente en educar a través de las instituciones educativas concienciar a los jóvenes de la importancia de alcanzar la madurez y desarrollarse a la hora de quedar embarazadas, así como los riesgos que esto conlleva; facilitando más fomentar el uso métodos anticonceptivos en las instituciones públicas de salud, promocionar en los medios de comunicación la educación sexual”.

Para la especialista en adolescentes Dra. Elsy Berti “Educación sexual sin tabú en todas las edades… ya basta de que critiquemos hablar de sexualidad a los pequeños, pero vemos bien un embarazo a los 12 años, no explicamos la masturbación, pero aceptamos la función sexual a los 9 años de edad… Basta de la doble moral”.

Y para la Dra. Lopéz “Prevenir desde casa es primordial, impartir principios y valores, religión, charlas, educación, llegar a los colegios desde 6to grado, hablar de planificación familiar, metas como adolescentes, prevención y cumplir los objetivos. Se requiere apoyo del estado, más ley, cultura, esto ocurre mucho en pueblos, zonas fronterizas y áreas rurales, allí hay que enfocarse.”

