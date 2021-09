Marie Claire Harp denunció a su exnovio por amenazarla con filtrar videos íntimos

Anuncios Google

La conductora venezolana Marie Claire Harp denunció por violencia doméstica e intento de extorsión a su expareja, el empresario Efraín Vergara, quien la amenazó con publicar fotos y videos íntimos de la modelo.

Blom

En entrevista con TVyNovelas, confesó que intentó llevar las cosas en buen término pero éste la amenazó con divulgar los videos si no retomaban su relación, por lo que decidió imponer una denuncia ante la fiscalía mexicana el pasado mes de agosto.

“La denuncia abarca extorsión, manipulación, y también me aboqué mucho a la Ley Olimpia, porque me estaba amenazando y extorsionando con videos privados y fotos que supuestamente tiene; yo desconozco si los tiene o no, pero me estaba amenazando con esto”, dijo.

Harp aseguró que los videos fueron grabados sin su consentimiento. “Me estoy enterando luego de que él posee este tipo de material íntimo y de que está dispuesto a difundirlo”, agregó.

“Es un mitómano y un misógino, la única demostración que él está haciendo con todos estos actos es que me está amedrentando por el simple hecho de ser mujer, y también me decía que iba a hacer lo posible por sacarme del país”, expuso.

Resaltó que las amenazas que recibió se extendieron a otros miembros de su familia. “En la fiscalía están las pruebas donde él dice que salga a desmentir o me hace daño, me amenazaba diciéndome que si no pagaba yo, iba a hacer lo posible para que pagara toda mi familia”, acotó.

Harp también se refirió a los señalamientos de infidelidad por lo que ha sido acusada su expareja: “Es mentira, él y yo terminamos, empiezo a salir con José Manuel Figueroa, él se entera, y comenzó a decirme que iba a divulgar los supuestos videos si yo no salía a decir que la relación con José Manuel era una farsa”.

Finalmente, la conductora venezolana aseveró que Efraín Vergara “Por lo menos, lo que viví, todo en su vida es una farsa, todo lo que presume es de dudosa procedencia, siempre ofrece carros, departamentos que ni siquiera son de él, es su modus operandi, buscar gente con dinero o personas que puedan tener cierta influencia para estafarlos”, sentenció la venezolana que actualmente es presentadora del show Bandamax y del programa Más noche, según reseña Sumarium.

CACTUS24 10-09-21