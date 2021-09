Grupo anti tapabocas se ríe de niño mientras cuenta que su abuela murió por covid-19

Anuncios Google

Durante una reunión en la que se debatía en uso o no del tapabocas, en la escuela Central Magnet en Murfreesboro, Tennesee, un grupo de adultos que se oponen al uso de las mascarillas se burlaron de un niño que, para defender su uso, recordó que «mi abuela murió de covid por alguien que no usó una mascarilla».

El deplorable hecho ha sido ampliamente criticado por medios de comunicación y redes en Estados Unidos, por las burlas, el matoneo y el «¡cállate!» que le gritaban los adultos ‘anti tapabocas’ durante la sesión donde estaban sentados con carteles que decían “Dejemos sonreír a nuestros hijos”. En video quedó registrado el hecho.

“Este es un problema que se puede evitar y, al no usar máscaras en las escuelas, es irresponsable. Estamos matando gente”, dijo Knox en sus comentarios.

“No podía entender por qué la gente … reaccionaba así a una declaración que hice y que es tan personal”, dijo.

Knox ahora tiene un mensaje para quienes se burlaron de él: “Solo espero que vean que me han dado esta oportunidad ahora de hablar frente a toda la nación y contar cómo creo que las máscaras son algo que [are] realmente esencial para que las escuelas permanezcan abiertas. Y espero que vean que esto realmente me beneficia a mí ya la gente que cree en las máscaras en todo el país “.