Niño con problemas renales requiere 600$ para un estudio de emergencia

Sebastián Jesús Salazar de la Hoz, de 7 años, requiere la ayuda de todos. Hace dos meses y medio comenzó con infecciones urinarias y tras los primeros exámenes médicos, urólogos y nefrólogos coincidieron en que el pequeño estaba en la fase III de una patología renal que de no tratarse a tiempo lo podría llevar a necesitar diálisis. La familia requiere 600 dólares para costear dos estudios. Pero no tienen recursos.

Rosmery de la Hoz, madre de Sebastián, explica que los gastos son continuos. Necesitan un promedio mensual de 200 dólares para alimentación y vitaminas. Sin contar el dinero que deben buscar casi semanal para antibióticos, exámenes de laboratorio de emergencia, traslados. Todos sus parientes han colaborado para saber qué mantiene a Sebastián bajo de peso, 16 kilos; y con infecciones constantes en la orina.

La familia no cuenta con los recursos para costear los dos exámenes. Pone a disposición de quien quiera colaborar el número de cuenta en el Banco Occidental de Descuento, 0116-0104-9501-8924-8490, la cuenta está a nombre de Jesús Salazar, padre del niño; C.I. 15.405.529. También cuentan con pago móvil: BOD Jesús Salazar, C.I. 15.405.529, teléfono 0412-663-15-24.

«La nefróloga no me dio un diagnóstico bueno, de acuerdo a los resultados de los exámenes que le llevé. Me dijo que ya no me lo podía atender más porque se trataba de una patología de nefrología crónica y en ese hospital no había unidad de diálisis. Me destrozó escuchar eso. Solo pensar que mi hijo podría llegar en algún momento a diálisis».

Para recaudar fondos han vendido sopas, han recaudado fondos. Pero ahora toda la familia se siente con las manos atadas, reunir 600 dólares es una meta muy grande. Pero confían que con el apoyo de todos, de céntimos en céntimos podrán juntar el dinero. La especialista le solicitó los estudios de urgencia para evitar que la enfermedad siga avanzando dentro de Sebastián.

CACTUS24 09-09-21