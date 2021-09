Delsa Solorzano da positivo a Covid-19

Anuncios Google

La dirigente política, Delsa Solórzano, anunció este jueves, a través de su cuenta en Twitter, que dio positivo para Covid-19, por lo que se encuentra en aislamiento preventivo con síntomas leves y recibiendo tratamiento médico.

“En virtud de las enormes responsabilidades que tengo en los espacios públicos que ocupo, anuncio responsablemente al país que he dado POSITIVO para COVID-19”, señaló.

Solorzano agregó que se contagió “en la calle, trabajando y sirviéndole a Venezuela, asumiendo los riesgos de los venezolanos que clamamos, vacunas ya”, además, informó a las personas con las que ha tenido contacto recientemente, para que puedan tomar previsiones.

En este sentido, indicó que a cada familia venezolana que ha pasado por esto, “les reitero nuestro compromiso de seguir luchando por el respeto a los derechos humanos de todos los venezolanos”.

