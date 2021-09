Raúl Chirinos: Oposición debe concretar alianzas políticas para competir el 21N

Anuncios Google

Para el candidato a la Gobernación del estado Falcón por los partidos COMPA y UPP 89 Raúl Chirinos Mestre, la verdadera y oportuna estrategia que logrará el cambio en Falcón es la verdadera unidad opositora que permita potenciar la alianza perfecta que aportaría una fuerte competencia frente al partido del chavismo y sus aliados para los comicios de este 21N.

Raúl Chirinos Mestre hizo un llamado de atención a la oposición para recordarles que no existió argumento contundente para decir que no participaron en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, para decir ahora que las condiciones cambiaron. “No nos dejemos engañar, ni le hagamos el juego al oficialismo. El juego no ha cambiado, no existen condiciones distintas a las elecciones de diciembre pasado. Ni siquiera en representación proporcional de las minorías, no se llegó a nada concreto”, puntualizó el dirigente opositor.

Chirinos Mestre alertó al pueblo de Falcón y la oposición en su argumento de que no existe escenario distinto para estas elecciones del 21N. Afirmó: “realmente lo que existen son condiciones etéreas, abstractas, generales por parte del gobierno, quien no ha cedido en las posiciones, más allá de unas elecciones integradas, observación internacional y la conformación 40/60, a su favor de la cúpula del CNE, ya que no se discutió ni defendió el cambio de la Junta Electoral Regional de los CNE”.

Recordó que a pesar de tener en Falcón hechos demostrados de irregularidades en las pasadas elecciones parlamentarias, jamás la cúpula opositora falconiana levantó la mano para el cambio de funcionarios, como tampoco buscó adherirse a la solicitud de primarias que Chirinos hizo el mes pasado ante el CNE, “entonces ¿a qué estamos jugando?”, expresó./Nota de prensa

08-09-21