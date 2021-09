«No es necesario»: Talibanes prohíben a las afganas practicar deportes

Anuncios Google

A partir de este miércoles, las afganas no podrán practicar ningún deporte; incluyendo el cricket, el más popular del país, que además cuenta con su propio equipo nacional femenino.

La medida la anunció el subdirector de la comisión cultural de los talibanes, Ahmadullah Wasiq, quien dijo a la radio australiana SBS, que el deporte femenino no se considera apropiado ni necesario bajo el nuevo régimen.

“No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket porque no es necesario que las mujeres deban jugar al cricket”, afirmó el funcionario.

“En el cricket -precisó- es posible que se enfrenten a una situación en la que no se cubran la cara y el cuerpo. El Islam no permite que las mujeres sean vistas así. Es la era de los medios, habrá fotos y videos, y luego la gente lo verá. El Islam y el Emirato Islámico (de Afganistán) no permiten que las mujeres jueguen al cricket o practiquen el tipo de deportes en los que se exponen”, advirtió Ahmadullah Wasiq.

Las autoridades deportivas en Afganistán dijeron que no fueron informados oficialmente sobre el destino del críquet femenino. Sin embargo, según The Guardian, el programa para niñas ya fue suspendido.

Las mujeres reaccionaron a las decisiones del régimen con una serie de protestas desde hace semanas, reclamando inclusión y que se mantengan los derechos ganados durante dos décadas de ocupación estadounidense.

CACTUS24 08-09-21