Fallece por COVID-19 exmotociclista antivacunas y negacionista arrepentido

Jorge Lis Ortega, expiloto de motos y representante de pilotos valencianos ha fallecido por COVID-19 a la edad de 46 años y tras 45 días en la UCI. Según relató hace unos meses su hermana, Elena, Jorge Lis se negó a ponerse la vacuna y era un negacionista de la enfermedad.

Jorge Lis volvió a primera plana después de que su hermana, Elena, en una entrevista con EFE denunciara su caso. «El virus mata y la vacuna salva vidas» «Estoy segura de que con una sola dosis Jorge no estaría en la UCI», afirmaba en una entrevista Elena, que decidió hacer pública la historia de Jorge para intentar «sacar algo positivo de todo este horror» y convertirse en la voz de su hermano para servir de ejemplo, porque «si él sale bien, seguro que también lo compartiría».

Jorge al principio de la pandemia, recuerda Elena, estaba confinado en casa de su madre. «No me dejaba que me acercara ni a cinco kilómetros, estaba muy concienciado», pero luego «dio un cambio, empezó a abrazar teorías más negacionistas y a última hora era antivacuna covid, no recomendaba que nos la pusiéramos», una decisión de la que en el último momento, antes de ingresar en el hospital, «se arrepintió», rememora.

Relata que Jorge envió un mensaje a la familia «diciendo que sentía mucho haber sido un cafre y haber estado muy contaminado por las redes sociales en general y por todo lo que leía».

«Se da cuenta del error, lo reconoce y envía también audios a algún amigo más íntimo diciendo: lo siento mucho, rezad por mí, esto se me va de las manos», detallaba.

Jorge ingresó a mediados del mes de julio en el hospital La Fe de Valencia, en estado de «extrema gravedad», conectado una máquina ECMO, muy agresiva, que oxigena la sangre fuera del cuerpo para intentar dar tiempo a los pulmones a que se recuperen.

Jorge Lis fue subcampeón de España de 125cc en 1996 y actualmente trabajaba como coach.

CACTUS24 07-09-21