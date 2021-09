Tomás Socías: El Presidente está haciendo una apertura económica

Anuncios Google

El economista Tomás Socías cree que lo importante es que el presidente Maduro está realizando una apertura económica, a pesar de lo que diga y de a quien señale para atribuir la crisis del país.



Blom

Cree que esto se está reforzando en México y lo importante que saldrá de allí serán los acuerdos entre Venezuela y EEUU sobre la economía.



Opina que el diálogo está dando resultados.



Socías dijo que la reconversión es una medida tardía, pero necesaria y agregó que esta no será efectiva por mucho tiempo si no se frena la inflación.



El especialista, de igual manera, señaló que el problema de la inflación no será resuelto si no se reduce el aparato del Estado y no se deja en manos del sector privado Sidor, Cantv y otras empresas en manos del Gobierno.

Cactus24 06-09-21