Oscar de la Hoya reveló haber sido abusado sexualmente en su adolescencia

Al campeón mundial Oscar de la Hoya, lo persiguen los fantasmas del pasado por un hecho que marcó su vida para siempre, lo que hizo que se refugiara en las drogas y el alcohol para olvidar que a la edad de 13 años fue abusado sexualmente por una mujer sin su consentimiento, reveló al diario estadounidense Los Ángeles Time.

Asimismo, el boxeador confesó que fueron “puertas que nunca cerré, que dejé abiertas desde que era niño. Son muchas cosas desde adentro, hombre, me quema… tengo que lidiar con el pequeño Óscar. Fui violado a los 13 años por una mujer mayor, entonces son muchas cosas… a esa edad perdí mi virginidad al ser violado básicamente. Estaba en Hawái en un torneo, ella tenía como 35″, reiteró.

De aquella terrible experiencia el boxeador confesó «tengo paz conmigo mismo, eso es lo que me da fuego, me da las ganas, como si todo lo que pasara fuera por una razón, la vida ha sido dura, siempre me ha arrastrado seis píes bajo tierra, he estado ahí, casi he estado ahí… suprimí todo, reprimes todo y vives esta vida del ‘Golden Boy’ pero luego ves que eso está ahí todavía».

«Nunca lo pensé, nunca procesé cómo estaban mis sentimientos, ¿cómo lidias con eso? Tomando, ahogándome en el alcohol. Tratas de olvidar o estas tratando de desconectarte. Fue muy traumático “dijo.

Para sanar sus heridas el campeón mundial reconoció que recurrió a la ayuda de un chamán por lo que hoy “siento que me salvó y me salvó solo por mi madre, por mi relación con ella», reveló.

