Ocariz pide repetir encuestas para definir sin conflicto la candidatura unitaria en Miranda

El aspirante a la gobernación del estado Miranda por la oposición, Carlos Ocariz, pidió este lunes que se repitan las encuestas que no fueron auditadas para definir el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la entidad, y terminar así con la disputa con el dirigente de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui.

“Si aquellas encuestadoras vuelven a hacer encuestas con auditoría y ratifican lo que pasó en las otras dos encuestas, pues yo seré. Y si no, apoyaré al que sea. Esto hay que pasar la página y no convertir esto en un show. La transparencia es fundamental, y por eso hemos luchado siempre contra Tibisay Lucena”, señaló en entrevista con Shirley Varnagy en Circuito Onda.

El dirigente de Primero Justicia explicó que el no hay un cuestionamiento a las empresas encuestadoras, sino que buscan garantizar la transparencia del proceso.

“Una encuestadora es una herramienta que yo confío en ellas, no soy de los que cree que son malas. Tampoco es un problema o una guerra contra las encuestadoras. Se trata de lo acordado, que tiene que tener una auditoría. El fondo es que estamos buscando transparencia. Si nosotros hemos luchado tanto por la transparencia y en este proceso sentimos que no la hay, ¿cuál es el problema de hacer la auditoría? Eso no debe ser traumático ni una tragedia“, manifestó.

Finalmente, Ocariz aseguró que aceptará lo que decida la MUD para que haya una candidatura unitaria en Miranda, y así poder ganarle la elección al chavismo.

“A mí me ha tocado ganar, me ha tocado perder, me ha tocado luchar, me ha tocado ser perseguido, y siempre hemos asumido con hidalguía lo que sucede. Ahora, en este momento lo que decida la Unidad yo lo voy a acatar. Si deciden repetir las encuestas, que no se repitan, ir a primaras, lo que sea yo lo voy a acatar. Porque por encima de mí está el país y el país exige unidad, y eso lo vamos a conseguir“, indicó.

06-09-2021