Quieren caerse a golpes: Cristian Suárez aceptó la pelea con Alfredo Adame

Anuncios Google

La expareja de la animadora Laura Bozzo, Cristian Suárez, ya aceptó la pelea en la que lo retó el actor Alfredo Adame, los mismos ya no quieren lanzarse puntas, sino caerse a golpes.

Luego de las graves acusaciones que lanzó Adame contra Bozzo, cuando era entrevistado junto con Suárez. La pelea verbal fue tan intensa que, por momentos, no se entendía nada de lo que ambos se acusaban.

Blom

Adame volvió a acusar a Bozzo por trata de personas y dijo tener pruebas de este delito que habría perpetrado durante 17 años, al llevar a peruanos a México con visa de turista, cuando el objetivo era que se presenten en su programa.

Precisó que, en la consumación de este delito participaba Suárez. El argentino reaccionó indignado y le exigió pruebas de sus acusaciones a Adame, pero éste respondió con insultos y agravios.

“Yo soy una estrella internacional, pero tú eres un estúpido que no vales nada, un pacotilla de quinta”, le dijo el actor mexicano al ex de Laura Bozzo, quien no se quedó callado y le respondió de inmediato.

“Eres un mediocre, un mentiroso y enfermo, vas tener que probar todas las estupideces que hablas ante la justicia”, le respondió el excantante y adelantó que denunciará a Adame por difamación agravada y reiterada.

“Yo te puedo decir que eres un estúpido, pero de ahí a acusarte, es diferente”, agregó Suárez. Adame no se quedó mudo y retrucó: “Eres un pobre diablo… estuviste con una mujer mayor que te dobla la edad para que te diera de comer y subirte a un coche, porque no cantas ni bailas ni nada… Ella te cacheteaba en los pasillos”.

Adame con ganas de vengarse de Bozzo y todo su núcleo, retó al cantante: “Si quiere que se venga aquí y nos aventamos tres rounds de tres minutos a puñetazo limpio; como la quiera”.

Seguidamente, Suárez no se quedó con esa y también le contestó al hombre, aceptando la invitación a pelear: “Que sea con público para que vean cómo le parto su ma… a este desgraciado, irrespetuoso, mentiroso. Yo le voy a enseñar a respetar a las mujeres”.

Cactus24/02-09-2021