Motorizados protestan por falta de combustible en Valera

El día de hoy, dos de septiembre los motorizados decidieron levantar su voz de protesta en las calles de la ciudad de Valera, perteneciente al estado Trujillo, según expresaron existe un descontrol en el surtido combustible en la única estación de servicio habilitada para ellos en la localidad, por lo que decidieron tomar medidas.

Entre las exigencias a las autoridades están que no surtan carros en la única bomba que atiende a motorizados en el municipio, además piden que no les limiten los litros de gasolina y que atiendan a todas las placas que corresponden en el día, muchos de ellos se han visto afectados por no poder surtir, recalcan que trabajan gracias a sus motos y sin ellas no pueden llevar el sustento a sus hogares.

Llegaron hasta la sede del Zodi-Trujillo, con la finalidad de reunirse con el General Lenin Herrera, para buscar una solución al combustible para el gremio motorizado de la ciudad de las siete colinas.

Fotos: Marcos Villegas

Cactus24/02-09-2021