El peso colombiano es «devorado» por la hiperinflación en el Táchira

Anuncios Google

La crisis económica en Venezuela con su acelerada hiperinflación ha acabado con monedas extranjeras como el peso tan utilizado en el Táchira, por lo que ésta venido perdiendo valor tal como ocurrió con el bolívar que ya no es tomado como referencia de precios en los establecimientos comerciales, reporta La Prensa de Táchira.

Blom

El medio tachirense reseña que por tal, motivo, los ciudadanos cada vez pagan más por un producto en esta moneda extranjera, la cual está siendo desvalorizada cada día más por las distorsiones que existen.

La economista Darcy Ortiz consultada por La Prensa de Táchira ratifica que la severa crisis que han en el país que ha devaluado hasta las divisas que circulan a lo largo y ancho del territorio nacional, entre ellas, el peso colombiano.

«Aquí nada de lo que existe en la economía corresponde a una política económica y al no haberla se generan distorsiones que dan pie a que aparezca la especulación, donde si hay oferta de dólares o pesos será ella la que se imponga, y esto es consecuencia de que tengamos una economía hipertrofiada» expresó.

Para la experta este fenómeno impide que se dinamice el aparato productivo a través del incentivo de la producción, inversión extranjera, entre otros. Aseguró que cuando la oferta es la que «gobierna» aparecen las distorsiones para atender la sobredemanda de divisas, cuyo dinero ha ingresado al país a través de la repatriación de capitales por remesas, exportaciones privadas o lo que ingresa por flujo de caja nacionales, bien sea por exportaciones de oro y petróleo y lavado de dinero.

Mencionó que aunque la colectividad cancela los productos en pesos o dólares no se han olvidado de los bolívares, pues cuando se emite una factura la misma refleja en la moneda nacional.

«El venezolano no se ha olvidado del bolívar porque los pagos de impuestos y todo lo que engloba a este tema va traducido en bolívares y por tanto no se ha desconectado de la moneda nacional a pesar que vivimos una economía dolarizada de facto, que no ha sido oficializada por las sanciones» puntualizó.