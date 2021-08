VIDEO: Por no echarle sal al chorizo Jorge Aravena es eliminado de Masterchef México

Anuncios Google

El actor venezolano no logró convencer al jurado con su exquisito platillo y fue eliminado de la competencia.

El criollo se convirtió en el segundo eliminado por no saber preparar un chorizo. Pues no le agarró gusto por no echarle sal.

Los jueces deliberaron y decidieron darle las gracias al galán de telenovelas al que le faltó ponerle sal al chorizo. Ahora solo quedan 18 concursantes y Aravena no logró sobresalir y quedó fuera de la competencia.

Cactus24 (31-08-2021)