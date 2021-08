Ex de Dave Capella aclara que no tiene novio y aún está enamorada del fallecido animador

Anuncios Google

Yerardy Montoya, ex novia del fallecido animador Dave Capella, desmintió a través de las redes sociales un rumor de que tenía nueva pareja, asimismo decidió colgar una vieja fotografía junto a quien fue su novio. La mujer dejo claro que a pesar del tiempo sigue amando al conductor aunque ya no esté en el plano terrenal.

Al pie de la publicación, la joven escribió un extenso mensaje que comenzó diciendo «Hola Mi Amor, Mi Cappe, hoy quiero escribirte a ti, el que siempre me escucha, el que siempre me abraza, el que siempre me hace sonreír y ser feliz».

«Hoy te recuerdo cómo cada día (…) Nuestros peluditos (Punker & Popper) también te extrañan, te veo en ellos.. te siento tan cerca de mi, y te agradezco por no dejarme sola, por estar siempre para mi, por cumplir tu promesa», agregó.

«Siento que vivimos tanto pero a la vez siento que nos falto tanto por vivir, por hacer.. nuestros planes! Para nosotros nunca importó el tiempo, valía la intensidad. Y por eso, te agradezco tanto… Gracias por hacerme realmente feliz», añadió.

«Te extraño en todo momento. A veces solo quiero que me pidas que te cante para dormir, a veces solo quiero que me mires y me peles los ojos mirándome fijamente, donde ciertamente me lo decías TODO. A veces solo quiero que salgamos los 4 a pasear en familia. Siempre seremos uno. TE AMO y TE AMARÉ por el Resto de mis días @davecapella», finalizó.

Hace tan solo unos días a la modelo se le fue vinculada sentimentalmente con su entrenador Ricardo Cameron, según informes de la revista Ronda, sin embargo, ella misma negó tal rumor y aseguró que solo tienen una linda amistad.

