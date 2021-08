Exparticipante de La Voz Argentina evalúa “demandar al programa” y habló de “maltrato” de Ricky Montaner

Anuncios Google

La exparticipante de La Voz Argentina, Jéssica Amicucci, aseguró estar analizando realizarle una denuncia a la producción del programa por cómo la dejaron parada en el certamen que no se emite en vivo.

“Me bloquearon para hacer esto”, comenzó asegurando la abogada en su fuerte descargo. “Yo estoy enojada con el programa. Yo estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen”, prosiguió, y añadió: “Yo no voy a seguir viviendo en Argentina. Definitivamente, después de todo esto, no. Yo me anoté en un concurso que está armado. [En] La Voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo, hice castings toda mi vida”, compartió con sus seguidores.

Blom

Minutos más tarde, se mostró muy dura con las dos jurados femeninas del reality, por no haberla defendido cuando Ricky Montaner la interrumpió bruscamente al aire en una emisión tensa del programa. “¿Y dónde están las jurados? Cuando me gritó (Ricky) sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal”, aseveró sobre la conducta del hijo de Ricardo Montaner, que comparte silla con su hermano Mau en el ciclo.

Por último, aseguró que todo fue “una vergüenza” y negó estar “despechada” como algunos comentarios deslizaban mientras ella hablaba. “¿Yo estoy despechada? Yo no quiero que me utilicen más, que usen mi imagen”, concluyó. (Con información de La NAción de Argentina).

Cactus24/30-08-2021