Melvic Reyes de Kuchituras a los venezolanos en el mundo: «el tiempo de darle vida a tus sueños es hoy»

Melvic Reyes es una joven madre venezolana en Caracas, Venezuela, cuyo emprendimiento “Kuchituras_mr” nació de la inspiración que le provocó su hija que hoy cuenta ya con trece años de edad. Así que no es una idea que se originó o se impulsó como consecuencia de la pandemia, pero que sí ha “tenido altas y bajas” como cualquier iniciativa de este tipo.

Rojas confiesa a “Venezolanos que Inspiran “de Cactus24 Noticias que el mismo hecho de que en algún momento las niñas quieren ponerse todo lo que tienen sus mamás fue su impulso para comenzar a elaborar piezas de bisutería que son muy coloridas y versátiles.

» Desde que nació mi hija estaba convencida de que yo no quería perderme el crecimiento de ella y a partir de allí tomé la decisión de dedicarme a lo que me apasiona».

Nos explica que eso implicó muchos cambios en su vida: «Sí, me convertí en mi propia jefe pero se trabaja más que en un empleo y de hecho llegamos, y llegamos porque hoy día mi esposo y mi hija participan, a tener una tienda en el municipio El Hatillo pero hoy día ya no todo lo hago desde mi casa».

Comenta que fue un cambio drástico «porque en el local estaba más expuesta y era como más fácil que la gente apreciara mis piezas, pero actualmente todo lo expongo en mis redes sociales lo que me ha obligado a aprender más, de hecho mi hija me enseña y mi hermana como sabe de fotografía también, lo cual es muy valioso y me permite crecer como persona y como profesional”.

Melvic es muy valiente porque atendió a su familia y su pasión. Una tarea que no es fácil porque son dos aspectos de la vida de una persona claves.

-¿Cómo te inspiras y haces tus piezas?

__ Mis piezas las elaboro y las ideo yo. Procuro estar a la moda sin sacrificar mi punto de vista y utilizo piezas nobles como el hilo chino y eso sí, nos aclara, “con un toque muy personal para que los clientes nos reconozcan.

Y así, asegura, ha ocurrido: «en una feria, un evento o donde estemos presentes nuestros clientes dicen “eso es kuchituras”.

La idea -insiste esta emprendedora venezolana- es que las madres y sus hijas no peleen (se ríe), sino que se sientan identificadas y a gusto con nuestras prendas.

«Es que sabemos por experiencia propia que en algún punto de nuestras vidas las hijas y las madres quieren estar en sintonía en piezas, ropas y todo eso”.

Rojas produce para el mercado venezolano pero está orgullosa de que varias de sus piezas han sido llevadas al exterior. ¿Cómo? porque personas que han estado en Caracas conocen “Kuchituras_mr” y compran y se las llevan. “Luego están en su país y siempre me preguntan la forma en que yo puedo hacerles llegar otras piezas, por lo que estamos evaluando esa posibilidad pero oficialmente mi emprendimiento está en el exterior” nos dice orgullosa.

Melvin Rojas agrega que la mayoría de las personas siempre estamos esperando el momento perfecto para darle vida a cualquier idea o sueño y nos dice convencida que: “el tiempo perfecto no existe. Lánzate y dedícate a lo que te gusta”. Es una excelente recomendación que esta madre venezolana , quien nos asegura quiere llegar a otro nivel no solo el de clientes sino de lotes, le ofrece a todos los venezolanos y no venezolanos en el mundo.

