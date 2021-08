Gustavo Duque: La Unidad en Miranda es David Uzcátegui

Anuncios Google

A tan solo 48 horas del cierre oficial de las postulaciones para las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, informó que el partido Fuerza Vecinal, aún no ha recibido maquetas de ningún otro partido, ni de la MUD, fin de garantizar la selección de candidatos unitarios por la oposición.

Duque sostuvo que a pesar de no contar hasta el momento con primarias, el partido Fuerza Vecinal está realizando postulaciones «a fin de preservar espacios, y no contar con una prórroga que no depende de nosotros, de la Unidad. Los dirigentes de todo el país están esperando respuesta, y queremos garantizar que quienes ocupen estos espacios sean los mejores dirigentes, concejales, alcaldes, diputados, legislativos y gobernadores, y que sean elegidos por la gente».

En el caso de Miranda, Duque destacó que durante dos meses han solicitado primarias, entendiendo que es el mecanismo idóneo para elegir al candidato a la gobernación y «porque la gente lo pide. Lamentablemente Carlos Ocariz, decidió no medirse en primarias junto al líder político David Uzcátegui. Estamos evaluando otros mecanismos y continuaremos esperando respuesta en las próximas horas».

Para Duque, «como dirigentes que hemos estado en el ejercicio de nuestras funciones, junto a nuestros vecinos y no los hemos abandonado nunca, tenemos solvencia moral para caminar por nuestras calles, dando la cara. Hemos estado acá y seguiremos aquí, por eso podemos afirmar que la mejor opción para la gobernación de Miranda es David Uzcátegui, quien no ha abandonado ni un solo día a los mirandinos».

Duque ratificó que Fuerza Vecinal no se saldrá del camino de la unidad y que este partido surgió para aportar, unir y tratar en medio de tantas adversidades, de convertirse en un punto de encuentro para los ciudadanos.

El burgomaestre de Chacao insistió en que “cada partido que tenga buenos dirigentes podrá contar con el apoyo irrestricto de Fuerza Vecinal” y que lo responsable es que se le dé a la brevedad al país una respuesta y lograr que en el estado Miranda haya un solo candidato que los represente en elecciones.

Finalizó señalando que al definir una candidatura unitaria, la oposición será “más fuerte” y que intentarán que a partir de ahora todos los cargos de elección popular sean electos a través de primarias. Recordó que no es momento de ver por el retrovisor, y que todos los que sean adversos al gobierno nacional deben unirse para ser garantes de que en todo el país los candidatos elegidos sean los mejores para la gente.

