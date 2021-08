Tras brutal golpiza Manny Pacquiao necesita de la ayuda de su esposa para comer

Anuncios Google

Manny Pacquiao fue derrotado el fin de semana pasado por Yordenis Ugás y todavía paga las consecuencias.

Tras la derrota, el astro filipino se ha estado recuperando en su casa junto a su familia, donde tiene que ser asistido para poder comer.

De hecho hace poco, su esposa Jinkee Pacquiao subió un video a sus redes sociales donde aparece alimentando al boxeador, ya que sus ojos están completamente cerrados.

«Sí, puedo volver en enero. Lo veré. Sé que puedo tener la revancha si quiero. No puedo creer que uno de los oponentes más fáciles a los que me he enfrentado haya hecho eso», dijo.



