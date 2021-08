Entre enero y junio se registraron 125 femicidios en Venezuela, afirma Cepaz

Anuncios Google

En los primeros seis meses de 2021 se registraron en Venezuela 125 femicidios, de acuerdo con un informe publicado por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

El documento señaló que en el mismo período hubo otros 49 crímenes de mujeres venezolanas en el exterior.

Un total de 57 niños, 34 en Venezuela y 23 en el exterior, quedaron huérfanos por el feminicidio de sus madres.

Durante el mes de junio se cometieron 26 feminicidios, de los cuales 26,9% ocurrió en el estado Bolívar, 15,4% en Aragua, 5% en Carabobo y otro 5% en Distrito Capital,

46% de las víctimas tenían edades comprendidas entre 19 a 36 años. Se conoció también que 7% eran niñas, 11,5% adolescentes y 10,7% mujeres de 55 a 69 años.

En cuanto a los agresores, se determinó que 53,8% de ellos se dieron a la fuga después del crimen, 34,6% fue detenido posterior al hecho y 7,7% murió durante el suceso.

Respecto a la aparente motivación de los hechos, 23,1% de los femicinidios tuvo como aparente motivación una escena de celos o alegato de infidelidad íntima. 11,5% registra un ataque o agresión sexual; 7,7% venganza de organizaciones criminales; y en otro 7,7% de los casos las víctimas habían decidido separarse.

Cada 3 días hubo una acción feminicida contra una mujer venezolana en el exterior durante el mes de junio. En total se registraron 6 crímenes, de los cuales 66,7% ocurrieron en Colombia. 66,7% de las víctimas tenía edades comprendidas entre 19 a 54 años.

Tenemos un Estado ausente, perdido en retórica que no ofrece garantías reales, no fortalece condiciones seguras para las mujeres, no tiene un sistema de atención efectivo y no se empeña con ahínco en prevenir, evitar y sancionar la violencia contra las mujeres, advirtió Cepaz.

