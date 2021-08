Lula: «Bolsonaro es peor que Maduro»

Anuncios Google

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y potencial candidato a las elecciones presidenciales de 2022, afirmó este jueves que el actual mandatario del país, Jair Bolsonaro, «es peor» que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

Lula hizo la declaración durante una entrevista con la radio Metrópole de Salvador, cuando defendió que la autodeterminación de los pueblos es algo que «no se toca» y debe ser respetada, sin la injerencia de otros países, por lo que cabe a cada población decidir sobre sus gobernantes.

«Cada país cuida de su país. Que Maduro sea lo que quiera, pero quien tiene que ponerlo o sacarlo es el pueblo de Venezuela y no Bolsonaro, que es peor que Maduro», aseveró el ex jefe de Estado.

La afirmación marca un distanciamiento del expresidente, principal antagonista de Bolsonaro, respecto al Gobierno de Maduro, un antiguo aliado y a quien Lula llegó a pedir que fuera reconocido como único y legítimo presidente de Venezuela a inicios de este año.

Asimismo, pese a los estrechos lazos que mantuvo en su Gobierno (2003-2010) tanto con Hugo Chávez como con Maduro, Lula aseguró que no apoya el actual régimen venezolano, aunque reafirmó su postura contraria a una intervención militar por parte de Estados Unidos.

«Yo no defiendo el régimen de Venezuela. Yo no defiendo qué hace Maduro o qué deja de hacer. Lo que pienso es que el problema de Venezuela es un problema de los venezolanos, no es un problema de los norteamericanos», recalcó.

Por su parte, Bolsonaro, alineado con Estados Unidos y un duro crítico de Maduro, a quien considera un dictador, respondió con ironía a las declaraciones del exlíder sindical y, en una transmisión en vivo por sus redes sociales, dijo que «eso será señal de que el pueblo en Venezuela está viviendo muy bien».

Añadió que, además, dentro de algunas semanas, planea viajar al estado de Roraima, en la frontera con Venezuela, para «mostrar cómo la gente llega huyendo de la dictadura».

Bajo la administración de Bolsonaro, Brasil declaró a Venezuela en 2019 como un país en situación de «grave y generalizada violación de los derechos humanos», lo que facilitó la concesión del estatus de refugiados a unos 50.000 venezolanos que ingresaron al país huyendo de la crisis económica, social, política y humanitaria de su nación.

Según datos oficiales, cerca de 262.500 inmigrantes venezolanos viven actualmente en Brasil, de los cuales la gran mayoría ingresó en territorio brasileño en los últimos cinco años por la frontera terrestre.

