Javier Bertucci se proclama como candidato a la gobernación de Carabobo

El diputado a la Asamblea Nacional, Javier Bertucci, se postuló este martes como candidato a la gobernación del estado Carabobo en un acto celebrado en la Av. Sesquicentenaria, Valencia, asegurando que el estado quiere cambio y que “no es un aparecido, tiene 14 años caminando cada barrios del estado Carabobo”.

“Aquí queremos un solo candidato a la gobernación”, “no queremos 3 o 4, 5 candidatos”, “si ustedes pueden tener movilización, si ustedes pueden tener organización entonces yo los apoyo”, destacó.

El parlamentario resaltó que luego de estar en la asamblea por el voto de los ciudadanos “se me metió en el corazón que yo tenía que venirme a mi estado y hacer no una lucha solamente del bien contra el mal, no yo voy contra el desempleo, la desesperanza, contra la inseguridad, contra los bajos empleos y salarios en este estado, en contra de la falta de gas, de agua”.

Bertucci aseguró que “la única ruta para salir de esta terrible pesadilla es la ruta electoral, y este próximo 21 vamos a demostrar que desde hace 2 años teníamos razón. Que la ruta es esta, la participación electoral”.

“Yo no vengo aquí a decirle a ustedes que voten por mí, yo aparte de eso les traigo propuestas: gas, agua y empleo para todos”, enfatizó.

El candidato presento las siguientes propuestas:

En menos de 3 meses después de ser electo gobernador, solucionará el problema del gas, y disminuirá su costo hasta 500% menos de lo que lo está actualmente en las comunidades. Cuenta con el proyecto para ponerlo en práctica, relacionado con la restauración de la estación de bombeo de Cachinche para el acceso al agua potable. Levantar del 15% al 45% o 50% en seis meses la zona industrial de Carabobo, con el propósito de incrementar las fuentes de empleo en estado.

“Para usted tenga empleo digno, y usted pueda ganar en dólares, y usted pueda salir a comprar no la comida que le regala el gobierno sino la usted trabajo”, dijo.

El dirigente político expresó que no quiere que nadie lo compre con una caja clap, “yo valgo más que una caja de comida, quiero dignidad, quiero respeto y eso me lo da un empleo digno”.

“El gobierno no puede ser un show, gobernar es serio”, sentenció.

El pastor aclaró que no sabe bailar reggaetón, “pero yo se darle sopa a la gente, yo se abrazar a la gente, yo se orar por la gente, yo se acompañar a mi gente”, además, enfatizó que no promueve la política de los antivalores, “para mí lo más importante es Jesucristo y su cruz”.

“No tengo de un modelo de espantos y de fantasmas, mi modelo es cristiano 100%”, aseguró

Finalizó recalcando que “el próximo 21 vamos a darle una pela al gobierno y al candidato de Maduro y el 22 hay un nuevo gobernador en este estado”.

