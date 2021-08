Sepa lo que busca Maduro en México, según Luis Vicente León

Anuncios Google

El director de Datanálisis, Luis Vicente León, analizó este miércoles las negociaciones entre la administración de Nicolás Maduro y oposición liderada por Juan Guaidó en México. A su juicio, Nicolás Maduro participa porque intuye que puede entregar “algunas cosas que tiene” por algo que vale más: legitimación.

“Nicolás Maduro se sienta a negociar porque luego de sus cálculos concluye que puede entregarle a la oposición algunas cosas que él tiene, a cambio de algo que vale más”, dijo. “El objetivo del gobierno en su participación en la negociación es lograr una legitimación, aunque sea empírica del gobierno, interna y externamente”.

El experto sostiene que “siempre luego de una negociación se logra una oportunidad” y que “es mejor tener una negociación que no tenerla”.

Señala que, si en la negociación se plantea como objetivo final la salida de Nicolás Maduro del poder, “tienes que ver si tienes la fuerza suficiente para producir ese cambio, pero la respuesta es no”.

Seguidamente sentenció: “Las expectativas principales de cambio de gobierno, o que reconozcan a Nicolás Maduro plenamente quedan en el vacío, ambas partes deben bajar sus expectativas e intercambiar cosas que realmente se pueden negociar”.

Según León, a Maduro “le interesa que haya elecciones regionales, que la oposición participe y ganen algunos espacios, y así mostrarse como un gobierno con cierto nivel de amplitud”.

Y sostiene que si la oposición logra una participación importante el 21 de noviembre “podría recuperar espacios como en el año 2008”.

“La oposición le ha dicho al pueblo que no vote, pero no le ha dicho que si hacer. Sólo dicen que Nicolás Maduro no es legítimo. La fuerza de la oposición es tener la mayoría, pero si con eso te aíslas del proceso electoral, listo… se acabó”, sugirió.

“Nicolás Maduro controla el poder, pero tiene que complacer y responder a interés de los otros actores, militares, algunos civiles. Maduro no va a salir del poder por ponerle sanciones. Los riesgos de Nicolás Maduro están dentro de su revolución”, añadió, entrevistado en Vladimir a la Carta.

