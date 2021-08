Las farmacias móviles una nueva alternativa para los falconianos

Anuncios Google

Desde la puesta en funcionamiento del Plan piloto de instalación de farmacias móviles en el estado hace unos meses, por parte del gobernador Víctor Clark Boscán, en alianza con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se ha logrado distribuir y comercializar más de 700 mil insumos médicos hasta la fecha.

Con un 70% de descuento en comparación con las farmacias tradicionales, la red farmacéutica en la entidad se ha fortalecido, gracias a los esfuerzos del gobierno bolivariano, el cual busca llevar la mayor suma de felicidad y tranquilidad del pueblo, transformando de esta manera la realidad en materia de salud.

Es por ello que semanalmente se ha desplegado en diferentes sitios estratégicos del municipio Miranda y Carirubana el novedoso servicio. Es importante señalar que se encuentra en evaluación la apertura de nuevas unidades en los demás municipios de la geografía falconiana, para tener un mayor alcance de atención, tal como lo ha instruido el Primer mandatario regional.

Cabe destacar, que luego de la implementación de las farmacias móviles, el gobierno de Falcón ha inaugurado dos farmacias fijas en la capital falconiana, bajo el nombre de “La Esperanza”, “La Esperanza Plus”, ésta última ofrece medicamentos para pacientes oncológicos y tratamientos especializados.

Nuevos empleos

A través del relanzamiento de la misión Chamba Juvenil por parte del Presidente obrero Nicolás Maduro, se han podido generar nuevas oportunidades laborales a los jóvenes, mediante la instalación de las mencionadas farmacias.

Es oportuno destacar, que desde la llegada del gobernador Víctor Clark a la gobernación del estado hace 4 años, en la región no se contaba con un servicio tan rápido, económico y eficiente como lo son las farmacias móviles, las cuales vienen a afianzar el modelo de gestión implementado por el Ejecutivo regional en el marco de la Revolución bolivariana y de la visión y misión del Plan de la Patria.

Testimonios

Nelitza Medina, habitante de la comunidad de Bobare expresó “es primera vez que vengo a comprar y me pareció excelente no hice cola, me atendieron de maravilla”.

Dania Chirinos, del municipio Miranda señaló “son muy accesible a la comunidad este tipo de farmacias móviles, los precios son económicos y que bueno que el gobernador esté implementando esta nueva estrategia de venta de medicinas en el estado”.

Marbelis Chirinos, habitante de la ciudad de Coro aseveró “me parece muy bien que el gobernador haya puesto en funcionamiento está farmacia móvil, ya que nos ayuda a los pacientes que utilizamos medicamentos de por vida, y con este descuento podemos satisfacer nuestras necesidades”.

Luis Rodríguez, habitante del sector “La Velita” enfatizó “es la segunda vez que vengo a comprar en la farmacia “La Esperanza”, y siempre he conseguido lo que he buscado, los precios son bastante solidarios y es una gran ayuda que el gobernador haya colocado esta farmacia en esta comunidad”.

CACTUS24 18-08-21