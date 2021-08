Dixon Díaz: Nuvipa está secuestrado, nosotros no estamos apoyando ninguna candidatura

Anuncios Google

El coordinador del partido político Nueva Visión Para mi País (Nuvipa) en el estado Falcón, Dixon Díaz, informó que está organización está secuestrada desde que el Gobierno Nacional le otorgó las riendas y funciones del movimiento a otras personas para favorecer las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional.

“Desde que el gobierno dejó de tomar en cuenta al apóstol y abogado Luis Rivas que es el verdadero presidente de Nuvipa, no hemos apoyado ninguna candidatura, por eso quiero dejar claro que para los comicios del próximo 21 de noviembre, la verdadera Nuvipa no tiene participación, solo existen usurpadores que usan el nombre de nuestro partido de manera ilegítima”.

Díaz precisó que lo que Nuvipa realmente apoya es el Acuerdo de Salvación Nacional que promueve el líder opositor Juan Guaidó, que busca traer una verdadera solución a la situación que afronta Venezuela.

Apuntó que hasta que no se pueda contar con verdaderas garantías electorales el partido político y cristiano Nuvipa no se va a tener participación en ningún tipo de comicios. “La Nuvipa que dicen que anda por ahí apoyando candidatura no es la verdadera, no la dirige el apóstol Luis Rivas, por tanto nuestro partido lo que está es secuestrado”, sentenció Díaz.

cactus24 17-08-21