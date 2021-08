Epa Colombia pide una segunda oportunidad

Anuncios Google

Por el escándalo de TransMilenio ocurrido en el 2019, el Tribunal Superior de Bogotá determinó este jueves la condena por 63 meses y 15 días de cárcel para Daneidy Barrera, a quien se conoce popularmente como “Epa Colombia”, además del pago de una multa de 492 salarios mínimos.

La influencer y propietaria de una empresa de tratamientos capilares no tendrá derecho a cumplir su condena en domicilio. Fue acusada hace 21 meses por el daño en bien ajeno y perturbación en el transporte público.

En un video publicado en su Instagram, Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia se pronunció sobre la condena en su contra a 63 meses de cárcel por los delitos de perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas.

Daneidy Barrera no pudo contener el llanto al hablar de su situación, pues aseguró que no quería ir a la cárcel.

“Yo cometí un error porque estaba con un par de amigos. Yo le dije a la Fiscalía, porque fui hasta las oficinas de Transmilenio, que yo les pagaba con las keratinas mes a mes, pero que yo no me quería ir a la cárcel, que me dieran una segunda oportunidad porque yo generaba empleo, de mí dependen miles de personas; yo pago unos sueldos muy grandes. Que yo quería cambiar que estaba construyendo para seguir generando empleo, que me dieran la oportunidad”, afirmó.

Epa Colombia manifestó nuevamente que ella ha querido cambiar y remediar sus errores, pero no ha sido escuchada.

“La Fiscalía no me ha querido ayudar, siempre toco puertas, le digo que me brinde una segunda oportunidad para seguir cambiando y demostrando que puedo ser una mujer diferente, quise hacer campañas con Transmilenio, quise hacer miles de cosas, pero ellos por ningún lado me han escuchado”, subrayó.

Hasta el momento no se ha emitido una orden de captura contra la influencer.

