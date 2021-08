Gabriela Arias: “Quesillos Bogotá, más que un postre una experiencia de sacrificio y crecimiento migratorio”

Anuncios Google

Gabriela Arias es un rostro más de los millones de migrantes venezolanos que buscan fuera de Venezuela un futuro, pero que en la realidad no es nada fácil de conseguir aunque tampoco imposible, como ella misma sostiene.

Desde el año 2019 se encuentra en Colombia, en Bogotá, ciudad donde ha vivido en carne propia lo difícil del camino que escogió.

A veces con trabajo y muchas otras no, Gabriela llegó a su emprendimiento “Quesillos Bogotá” por casualidad.

«Un día -confiesa a Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias- preparé un quesillo porque me provocó y todos, incluso mi novio, me dijo que me había quedado muy rico, me preguntaron si los preparaba para vender y así comenzó todo».

Arias es abogada de profesión pero como a la mayoría que salen del país con esta profesión no es fácil “por aquello de la homologación, los costos y la pandemia complicó aún más la situación”.

«Me costó mucho porque primero queríamos comprar el quesillo pero no conseguimos donde y me decidí a prepararlo con una lata de galletas y me pregunte a mí misma: ¿cuánta gente no estará como yo queriendo comer quesillo, lo que nos recuerda tanto a Venezuela., porque aquí lo más parecido es leche asada( un quesillo típico colombiano que es muy parecido en su preparación y aspecto)».

Para Gabriela el ensayo y error, además de la preparación, ha sido un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento: “Jamás pensé que podía llegar a vender quesillos. Pero fíjate, ahora he ampliado mi oferta y preparo el lanzamiento para vender tortas porque generalmente al quesillo le acompaña la torta” nos dice convencida.

Para esta mujer venezolana la lección está aprendida: «No te voy a mentir, no fue nada fácil. Primero vives un choque emocional fuerte porque uno se traza planes en la vida y lógicamente quería desarrollarme profesionalmente pero el tiempo de Dios es perfecto y me siento cómoda porque creo en mí, se quién soy y sé que en algún momento puedo retomar esa parte de mi vida», dice.

Gabriela Arias ha aprendido de todo, incluso ella misma maneja su cuenta en Instagram @quesillosbogota. «Todo hay que hacerlo con amor con dedicación, cada video, cada foto está llena de eso porque quiero que se vea como realmente es el producto que entrego”.

Nos advierte: “Mi lema es más que un postre una experiencia ¿Por qué? Porque cuando me realizan un pedido yo no solo me fijo en lo que desean sino en lo que está detrás, la historia, como te gusta si prefieren con añadido de ron, si te gusta con huequitos o liso».

Conversar con Gabriela es adentrarse en un mundo de sabiduría en torno a un poderoso postre venezolano: el quesillo, que para quienes somos venezolanos sabemos no puede faltar en la mesa en cualquier celebración.

Una buena noticia: entre los clientes de Gabriela Arias también figuran colombianos en este incipiente maravilloso y cada vez más creciente intercambio cultural.

