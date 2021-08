Modelo desata controversia: Las mujeres casadas deben someterse a sus esposos, respetar su autoridad, dar a luz y criar hijos

Anuncios Google

La actriz venezolana Myriam Abreu fue blanco de críticas luego de publicar un video en el que explica cuál debe ser el rol de la mujer en un matrimonio.

La modelo, mejor conocida como «Barbie Abreu», dio cinco claves que a su juicio deben aplicar las esposas para tener una relación ideal.

Blom

Abreu recomienda a las mujeres casadas, entre otras cosas, someterse a sus esposos, respetar su autoridad y dar a luz y criar hijos.⠀

⠀

La modelo dijo que cuando una mujer se somete con humildad a su esposo no es inferior a él y aseguró que tampoco significa que no puedan diferir en opinión. «Pero al final se adapta uno a su liderazgo, con goce y deleite«, agregó.⠀

⠀

Manifestó que también deben respetar la autoridad del esposo. Esto, expresó la modelo, no tiene que ver con el éxito o las acciones del hombre, sino con la posición de autoridad que Dios le ha otorgado.⠀

⠀

«Como en la crianza de los hijos las esposas deben apoyar las decisiones que tome el esposo y no llevarle la contraria. Es trabajar en equipo y por supuesto tener siempre una comunicación y hablar en privado», dijo.⠀

⠀

Añadió que la mujer debe dar a luz y criar hijos porque tiene la capacidad única de «reproducir la semilla para la procreación» y así se cumple el propósito de poblar la Tierra y traer a la siguiente generación.⠀

⠀

Señaló que las esposas deben cuidar la intimidad y ternura del hogar, puesto que la mujer «ha sido dotada de docilidad, amabilidad y benignidad», combinada con creatividad, sabiduría e inteligencia.⠀

⠀

«De esa manera solo ella puede dar ese toque de ternura y tranquilidad al hogar. De forma que sea agradable para ella y toda su familia», afirmó.⠀

⠀

Los consejos de la actriz generaron fuerte polémica en las redes sociales. Muchos la señalaron de supuestamente apoyar y promover el machismo y la sumisión de la mujer en el matrimonio.

“Barbie Abreu no se enteró que hace décadas que la Barbie salió de la casita de muñecas y que su vida no gira alrededor del Ken”, escribió el periodista Gabriel Bastidas.

Por su parte, el psicólogo Alberto Barradas consideró que la modelo «es una fanática religiosa. Habla como toda fanática religiosa, tiene criterios dogmáticos y llenos de ignorancia, como todo fanático religioso». «Déjenla ser. Es su asunto y de sus seguidores», agregó.

Reacciones de Mujeres y Esposas en 3…2…1…. JaJaJa… Para mí este video es para reírse sin duda… No soy Machista ni feminista hombre y mujer deben tener equilibrio es mucho más simple de lo que parece pic.twitter.com/tCe6H63zGw — Harold Alemán (@harold_aleman) August 9, 2021

Cactus24/10-08-2021