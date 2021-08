Caricaturista falconiano conquista el éxito en Nueva York

Anuncios Google

Desde temprana edad, el falconiano Jorge Torrealba despertó su interés por el dibujo de caricatura y con el tiempo lo fue desarrollando al punto que pintaba caricaturas en los espacios del reconocido Centro Comercial Recreacional Las Virtudes de Maravén y en la actualidad se encuentra en Nueva York donde presentará su más reciente exposición denominada Descuento para Feos.

Hoy, Jorge Torrealba ya no es el niño de 7 años que dibujada, ya tiene 31 y cuatro de ellos los vivió en Miami, pero en los últimos dos meses ha estado en Nueva York para continuar explotando su arte, la pintura también llamada artes plástica.

En La Gran Manzana de Nueva York, Jorge Torrealba presentará alrededor de 20 obras inspiradas en lugares iconos de esta ciudad, a partir de 11 del presente mes, el 13 será el opening y el 17 se hará el cierre del evento con la presentación de todas sus obras.

“Cuando comencé a hacer caricaturas en las virtudes, la gente me decía que quedaban feos, en una oportunidad no estaba haciendo muchas y se me ocurrió poner un cartel que decía descuento para feos y la gente empezó a causarle mucha gracia, por lo que cada vez se acercaban más personas a preguntar por su descuento, eso me ayudó a que se interesaran más por mi arte”, comentó Torrealba entre risas.

El artista falconiano recibió dos premios Emmy award en el año 2020, en fotografía y video en la categoría Interés Humano. Una de las maneras en la que proyectó su arte en Miami fue a través de la realización de caricatura por encargo, especialmente para eventos.

Una nota de prensa reseña que Torrealba tuvo participación en el primer festival Venezuela Art Fair New York City, donde participó con una pintura de gran magnitud inspirada en la migración y en la vida del inmigrante en los Estados Unidos. El caricaturista ha sido reconocido en varias oportunidades por la Sociedad Internacional de Caricaturistas (ISCA).

CACTUS24 10-08-21