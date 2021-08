La venezolana Patricia Medina es ”la reina del cachito» en Estados Unidos

Anuncios Google

Patricia Medina es una venezolana en los Estados Unidos y como la mayoría de los migrantes empezó limpiando habitaciones en un hotel ubicado en Florida, en los Estados Unidos.

A partir de allí pasó por otras áreas siendo el último empleo como ayudante de cocina “y de la noche a la mañana me quedé sin trabajo”, nos confiesa a Venezolanos que Inspiran de Cactus24 Noticias.

«Yo soy una mujer de fe y como todos entré en desesperación, pero un día que iba a realizar unos envíos a Venezuela el señor de las encomiendas , quien también es venezolano, notó un olor en mi casa y me dijo: “que rico huele ¿qué es?” y le contesté: cachitos, y así comenzó todo porque me dijo: “por qué no los vendes”.

Patricia está casada con José Enrique Mendoza y tienen dos hijos. No podía dejar de generar ingresos porque como todos los venezolanos en el exterior sabe que un ingreso,por muy pequeño que sea, hace la diferencia entre estar bien o no tan bien. Esa recomendación del trabajador significó para ella el principio de este emprendimiento llamado “La reina del cachito” que es un emprendimiento familiar venezolano “hecho en casa».

-¿Cómo fueron esos primeros días?

-Eso fue una locura. No tenía las máquinas pero lo hice. El señor me puso en contacto con grupos de venezolanos a través de whatsaap y allí fue como una cadena. A mí me ha funcionado “el boca a boca” si una persona come el cachito y le gusta, enseguida ese cliente satisfecho trae otro porque le pregunta quién lo hizo y se comunica conmigo», dice.

Empezó con poco: no tenía máquina ni recursos, pero así hasta que «hoy día ya preparo entre 80 a 100 cachitos en un día», nos dice emocionada.

Patricia nunca imaginó que su vida cambiaría de esa manera. Ya tiene casi dos años con este emprendimiento donde participa activamente su esposo José y sus dos hijos “él me ayuda a pesar los envíos que son generalmente de un día para otro y mis hijos hacen el Delivery aquí mismo en el edificio”.

Una de las recomendaciones que nos deja Patricia es que hay que hacer las cosas con amor porque te apasionan. En su caso ella no es una improvisada: “en mi casa mi mamá me enseñó desde pequeña a cocinar. Ella lo hace muy bien y a mí me quedo el gusto de preparar alimentos, por eso para afinar las técnicas estudié para Chef y me preparé con maestros panaderos de primera línea”, afirma.

«La idea fue siempre preparar estos desayunos o dulces para compartir con mi familia».

Medina no solo prepara cachitos, también elabora “las famosas bombas” que en Venezuela son bolas rellenas de arequique, crema pastelera, nutella o crema de preferencia, también pan de jamón, dulce de lechosa, hallacas, ponche crema a si no sea época navideña.

«En estos días ha salido mucho la venta de pan de jamón y es que los venezolanos nunca olvidamos nuestras raíces: comerse este pan, un cachito o una bomba nos recuerda a la cantina del colegio, el toque al portugués de la esquina… Me han llamado hasta llorando de la nostalgia», nos asegura.

Esta mujer es como la mayoría de las venezolanas migrantes en el mundo, no dice no al crecimiento por eso desde ya sueña en grande para llevar en letras mayúsculas este emprendimiento “La reina del cachito” que incluya otros áreas apetecidas de la cocina venezolana.

A Patricia Medina puedes ubicarla en sus redes sociales como “La reina del cachito” o en su número telefónico para pedidos.

Recuerda que los pedidos son con al menos 24 horas de anticipación.

