Jake Gyllenhaal dice que no se baña frecuentemente

Anuncios Google

Si bien el mundo de Hollywood parece puro glamour y perfección, ya son varias estrellas que han confesado que el baño no es parte fundamental en su vida diaria, y ahora es Jake Gyllenhaal quien comparte su argumento.

Blom

«Cada vez encuentro que el baño es menos necesario, a veces. Creo que los buenos modales y el mal aliento no te llevan a ninguna parte. Pero también creo que hay todo un mundo ahí afuera sobre no bañarse, que también es realmente útil para el mantenimiento de la piel. Ya nos limpiamos de manera natural», dijo el actor de Secreto en la montaña.

Referente a este caso, Mila Kunis y Ashton Kutche, dijeron abiertamente que ellos no se bañan seguido, y tampoco a sus hijos. La actriz de Oz, el Poderoso, aseguró que ella está acostumbrada desde niña debido a que en su natal Ucrania su familia no tenía agua caliente, mientras Kutcher admitió que él sólo se lava las axilas y la entrepierna a diario, mientras el resto de su cuerpo no lo ve necesario.

Ambos coincidieron en que no es importante limpiar a sus hijos para mantener los aceites naturales del cuerpo, a menos que estén visiblemente sucios. Esto sin duda desató un sinfín de críticas y burlas.

Ahora le tocó al intérprete de Mysterio de Spiderman: Lejos de Casa ser blanco de burla en las redes sociales por la fanaticada.

Cactus24 (08-08-2021)