Niño venezolano es raptado por su papá en Ecuador

Un niño venezolano de 5 años de edad, fue raptado por su papá el pasado 30 de julio, según información de Noticias Al Día.

Revela el medio que el padre del niño que también es de nacionalidad venezolana es identificado como Cristopher Enrique Atencio Ferrer. Según alegaron los denunciantes, al menor se lo llevó su padre fuera de Ecuador, país en el que actualmente residían.

Por su parte Yilisbeth Ferrer, madre del pequeño, colocó la denuncia ante las autoridades competentes y canales de televisión de la región, pues el investigado tenía una medida de visita ya que no vivían juntos.

«Nosotros no vivimos juntos. A cada uno le colocaron una medida para tenerlo. A él, le colocaron que debía tenerlo de jueves a lunes y así se estaba cumpliendo. Sin embargo, cuando fui a buscarlo ya no estaban. Desde ese día apagaron los celulares y no han querido dar información del niño. En el apartamento donde vivía el hombre solo quedaba una de sus hermanas y fue quien me contó que habían vendido todo y se habían ido del país. Cuando volví con la policía ya esa mujer también se había marchado», contó Ferrer al medio de comunicación.

Asimismo mostraron en fotografías a las personas que presuntamente tienen al niño, ya que todos son parientes por parte del padre.

Cactus24 (07-08-2021)