Oficial: Messi se va del Barcelona

Anuncios Google

Mediante un comunicado oficial, el Barcelona anunció que Lionel Messi no sigue en el club más allá de que ambas partes habían llegado a un acuerdo por la renovación del contrato.

El comunicado del club es el siguiente:

Blom

«A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional».

La continuidad de Leo Messi en el Barcelona pendía este jueves de un hilo. Cuando todo apuntaba a que el acuerdo entre el jugador y el club era total y que era únicamente cuestión de detalles, las posturas entre el crack y la entidad se distanciaron de manera alarmante a primera hora de la tarde de este jueve. De hecho, en el vestuario ya daban por perdido a Messi de cara al próximo curso.

Jorge Messi, el padre del futbolista, aterrizó al mediodía en la terminal de vuelos privados de El Prat, donde logró despistar a la prensa que le esperaba. Su destino era una reunión con el presidente Laporta para tratar de cerrar el acuerdo con el capitán del club.

Ahí, sin tener aún detalles de lo que pasó, se rompió algo y tomo cuerpo real la posibilidad de que Messi no firmara con el Barcelona.

Según informó RAC1, los motivos que esgrime el argentino son que no le convence el proyecto deportivo del club ni la situación financiera de la entidad. En la emisora añadieron que los capitanes estaban al tanto de la difícil situación que tomaba el caso y fuentes cercanas al vestuario dieron por perdido a Messi de cara a la próxima temporada.

Así fue el primer gol oficial de Messi con el Barcelona (vs Albacete el 1-5-2005) y así fue el último (vs Celta el 16-5-2021). pic.twitter.com/hOkCLEKCH3 — Retro + (@retro_plus) August 5, 2021

Cactus24/05-08-2021