Habló vigilante que fue golpeado por supuesto fantasma en Colombia (+video del ataque)

En las últimas horas el alcalde de Armenia Colombia, José Manuel Ríos, se refirió a la aparición de un supuesto fantasma que estaría rondando las instalaciones de la administración local y que, según quedó registrado en un video, habría atacado a un vigilante el pasado lunes 2 de agosto a eso de las 11 de la noche.

Funcionarios de la alcaldía de Armenia denuncian supuesto ataque paranormal. Video ⬇️ https://t.co/3qjO6aRIja pic.twitter.com/vXupAxX8Zx — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) August 4, 2021

En las últimas horas el vigilante se refirió a lo que pasó ese día y que sintió al momento del supuesto ataque del fantasma que tiene asombrados a los pobladores.

“Cuando siento que el pasa por mi lado, siento que el cuerpo mío como que se adormece, me siento pesado, algo extraño, narró el vigilante a Noticias RCN.

De acuerdo con el hombre, en momentos en que hacía una ronda de seguridad en las instalaciones de la Alcaldía de Quindío, alguien se le acercó para consultarle si ya todas las personas se habían ido de ese lugar. Afirma que al responderle, perdió de vista a quien le estaba haciendo una pregunta segundo antes.

“Llamo a la compañera y le digo: ‘compañera, qué se me hizo el funcionario que está acá hablando conmigo, ella me dice ‘Sánchez usted está hablando solo’. Ahí ya me confundo y me lleno de miedo”, agregó.

Después, en las imágenes de una cámara de seguridad se aprecia que el vigilante fue lanzado inesperadamente contra una pared. Aturdido, el hombre intenta mirar quién lo había atacado. “Caigo sin razón, sin saber qué me había golpeado. En ese momento quedé como sin sentido”.

Posteriormente, el vigilante asegura que volvió y se le “acercó el tipo, sin hablarme y solamente me coge. Me tira para un lado, para un costado”.

Según Rafa Taibo, director, presentador de televisión y experto en temas sobrenaturales en Colombia, “un espectro no es un fantasma, es una especie de holograma. Se puede ver en la casa embrujada de cualquier pueblo. El espectro no sabe que existe, el fantasma sí está consciente de eso”, le dijo a Blu Radio.

“No hay pruebas irrefutables de que existe el más allá, hay fenómenos extraños, pero no prueba concreta de eso”, dijo en esa entrevista, en la que también destacó que las personas que buscan aprender sobre lo paranormal deben vivir experiencias en carne propia, las cuales generalmente se dan en soledad.

El experto tumbó los mitos que existen sobre los fantasmas.

“Son energías, no seres como tal”, y no buscan asustar a las personas, sino son ellos mismos quienes se asustan al estar experimentando algo fuera de lo común.//Información de varias agencias

