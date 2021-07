PC Falcón desmiente rumor sobre posible terremoto

Anuncios Google

Luego que a través de las redes sociales circulara una información sobre un sismo en el país en las próximas 72 horas, Protección Civil y Administración de Desastres en Falcón desmintió esta situación.

El director de este organismo en la entidad falconiana, Yoe Cabos, exhortó a la población a comprobar la veracidad de las informaciones y así evitar «falsas alarmas».

A través de una nota de prensa, PC aclara que no puede predecirse un evento sísmico ya que no existe tecnología con la que pueda pronosticarse a futuro sino al momento de su ocurrencia.

Por tanto, recuerdó al pueblo falconiano a no atender a rumores que crean noticias falsas, sino a verificar siempre la información a través de las cuentas oficiales de los organismos competentes como lo son @Funvisis, @vgrpc y @PCFalconVe.



Cabe destacar, que este mensaje falso circula en Venezuela a través de las redes sociales desde al menos el año 2019, por lo que los hombres y mujeres de naranja realizan las siguientes recomendaciones:

• No difundir noticias que no han sido confirmadas por los organismos competentes.

• Verifica que la información sea suministrada por las cuentas oficiales.

• Recuerda, la actividad sísmica no se puede anticipar.