Omar Prieto: “Vamos a poner inteligencia alrededor de cada centro de vacunación”

El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, advirtió este jueves durante su programa, que desplegará a funcionarios de inteligencia en los alrededores de los centros de vacunación contra el Covid-19 en el estado Zulia.

“Vamos a poner inteligencia alrededor de cada centro de vacunación. No voy a decir más. No se sorprenda cuando quien le toque la espalda sea un funcionario de inteligencia de este estado. Después no vayan a estar pegando gritos al cielo”, dijo.

Prieto señaló que no puede ampliar la información sobre el tema ni aclaró cuál será el trabajo que los oficiales deberán cumplir, pero destacó que el despliegue secreto lo harán en la Villa Deportiva y en las inmediaciones de Banzulia.

En ese mismo orden, informó que desde el lunes comenzará el plan de vacunación para quienes puedan asistir en sus vehículos al centro de vacunación ubicado en la plaza Mirador del Lago.

“Conjuntamente con nuestra Fuerza Armada Nacional, agradezco la disposición de los instrumentos para que nosotros demos este gran paso para que la familia pueda llegar en el vehículo, se vacune y regrese a sus hogares”, expresó.

El gobernador indicó que llevarán un registro en el sistema Patria del proceso de inmunización, en el que quedarían excluidos los ciudadanos que no poseen vehículos y que no están registrados en la plataforma.

ATENCIÓN, pueblo zuliano! Ordené al Gral. Pereira Burgos, Cmdte del @CPBEZ realizar labores de inteligencia alrededor de los centros de vacunación. No puedo decir mas. Después no se sorprendan. #Anuncio inicio del Plan Nacional de Vacunación en vehículos.#VacunateYAbrazaLaVida pic.twitter.com/WFnjjcSsAG — Omar Prieto, Gobernador! (@OmarPrietoGob) July 29, 2021

Cactus24/ 29-07-2021