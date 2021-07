Robaron bicicleta del venezolano Edy Alviárez en la Villa Olímpica

Anuncios Google

Al ciclista de BMX venezolano Edy Alviárez le robaron la bicicleta mientras desayunaba en el comedor de la Villa Olímpica de Tokio 2020.

“No puedo creer lo que pasó hoy en tempranas horas de la mañana… nos despertamos como a las 5:00 am, fuimos a desayunar con Edy Alviarez… dejamos las bicicletas afuera y estuvimos en el comedor como 40 minutos y cuando salimos la bicicleta se la robaron, no está, desapareció”, explicó su compañero Daniel Dhers, representante de Venezuela en la categoría BMX freestyle.

Dhers explicó que Alviárez proviene de Catia, zona popular del oeste de Caracas, y manifestó con asombro que fuera robado en las instalaciones olímpicas cuando no ha sufrido ningún percance en Venezuela.

«No lo roban en Catia, no lo roban en Petare, no lo roban en la plaza de Chacao, no lo roban en ningún lugar del mundo, lo vinieron a robar en Tokio dentro de la Villa Olímpica. Lo más insólito del universo», bromeó.



El percance con la bicicleta fue informado al Comité Olímpico de Venezuela.

